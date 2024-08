Iliad ha distrutto Vodafone: ecco le sue 3 offerte fino a 250 GIGA

Per Iliad diventa ogni volta un gioco da ragazzi trionfare sulla concorrenza visto che la sua abitudine è quella di proporre offerte a prezzi bassi. Oltre ai costi molto contenuti, ci sono però minuti, messaggi e giga a decretare come sempre la sua leadership.

Il gestore è stato in grado di costruirsi una reputazione di questo genere fin dal primo giorno nel 2018, quando durante il primo sole di quella estate decise di stravolgere il mercato della telefonia mobile in Italia. Al momento sono tre le offerte disponibili sul sito ufficiale del gestore che domina ancora una volta all’estate

Iliad dispone di tre offerte incredibili, ecco quali sono le più importanti del mese

Dopo aver visto tanti gestori lanciare delle campagne promozionali straordinarie, Iliad continua ad andare per la sua strada. Il famosissimo operatore telefonico, che sembra essere sempre in promozione con le sue soluzioni mobili, garantisce anche questa volta il maggior risparmio e il miglior rapporto tra qualità e prezzo. Direttamente sul sito ufficiale di Iliad come si può vedere ci sono tre offerte di rilievo che fanno capo a due linee diverse.

Tutte e tre le offerte hanno minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma differiscono per alcuni aspetti ben precisi. Questi sono poi i giga e i prezzi a loro disposizione ogni mese:

Giga 120 : 120 giga in 4G a soli 7,99 € al mese per sempre;

: 120 giga in 4G a soli al mese per sempre; Giga 250 : 250 giga in 5G a soli 11,99 € al mese per sempre;

: 250 giga in 5G a soli al mese per sempre; Flash 200: 200 giga in 5G a soli 9,99 € al mese per sempre.

Bisogna ricordare anche un aspetto molto importante che caratterizza fin da sempre Iliad nell’ultimo periodo. Il gestore consente a tutti quelli che pagano almeno 9,99 € al mese con un’offerta mobile di avere uno sconto sulla fibra ottica. Ovviamente non c’è limite per sottoscrivere le offerte di Iliad: tutti gli utenti che provengono da qualsiasi gestore possono approfittarne.