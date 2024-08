Aumentano i dispositivi connessi e con quest’ultimi si registra una crescita dell’intero settore Internet of Things (IoT). A tal proposito, è importante evidenziare come tale scenario stia conducendo ad un aumento dei satelliti presenti in orbita. A riferire ciò, è uno studio di Juniper Research.

L’azienda crede che il futuro dell’IoT sia unito allo sviluppo delle tecnologie via satellite. Con l’aumento dei satelliti, insieme all’adozione di modelli di connettività di tipo multi–orbita si potrebbe assistere a scenari inediti. Il tutto con servizi IoT sempre più innovativi.

Aumentano i satelliti in orbita

Sta aumentando la richiesta di connessioni IoT. Ciò soprattutto in zone più remote dove è difficile che le infrastrutture terrestri possano arrivare. Tale scenario sta portando molti operatori ad investire nei satelliti. Quest’ultimi, infatti, risultano essere più flessibili e performanti.

Secondo quanto riferito i prossimi cinque anni saranno lo scenario di un incremento dei satelliti pari al 150%. Ciò porterà ad un passaggio da 10.000 a oltre 24.000 dispositivi presenti nello spazio. Il tutto entro il 2029.

L’incremento dei satelliti si concentrerà soprattutto nell’orbita terrestre bassa (LEO). La scelta non è causale, ma dipende dai costi di lancio contenuti. Un vantaggio da non sottovalutare per le aziende del settore dei satelliti.

L’approccio in atto permette di offrire i servizi IoT. Quest’ultimi sono in grado di rispondere una vasta serie di esigenze. Tra cui connessioni ad alta intensità di dati e applicazioni Low Power Wide Area. La suite di ricerca dedicata a tale strategia da parte di Juniper Research è la prova dell’importanza del mercato dei servizi IoT per i satelliti. Sono interventi strategici che rispondono alle esigenze di un settore in crescita e che richiede un intervento costante e un impegno continuo per rendere possibile l’evoluzione della connettività ad ampio raggio. Al momento si tratta di un primo intervento. Con il tempo sarà possibile comprendere dove si spingerà la connessione IoT e quella satellitare.