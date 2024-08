Ferrari: diamo addio al modello iconico SF90 Stradale

La Ferrari attua un gran cambiamento tra i suoi modelli più prestigiosi, apportando cambiamenti e ponendo fine alla produzione di alcune sue auto iconiche. Dopo cinque anni di successi, la SF90 Stradale lascia le scene e non verrà più venduta, per la tristezza di chi sognava questo modello.

La SF90 Stradale della Ferrari, con il suo avanzato powertrain ibrido, ha portato nuovi standard nel mondo delle supercar al suo debutto. L’auto ha, anzi ormai aveva, un motore V8 biturbo da 4,0 litri combinato con tre motori elettrici che riuscivano a dare grandissime prestazioni. Ma non disperate! Nonostante il ritiro della versione standard, la SF90 XX Stradale è pronta a fare il suo ingresso sul mercato portando ancora più tecnologia ed una maggiore potenza.

La Ferrari cambia e corre a tutta velocità verso il futuro

Oltre alla Ferrari Stradale, anche la 812 GTS, altro modello iconico dell’azienda si avvia verso il tramonto. Questo, noto per la sua potenza e il suo design mozzafiato, cederà il passo alla nuova 12Cilindri. Al contempo, il futuro della SF90 Spider resta incerto e molti appassionati si chiedono se questa versione cabrio continuerà ad essere prodotta.

Nel frattempo i tecnici Ferrari sono già al lavoro su un successore della SF90 Stradale, con prototipi avvistati durante i test nell’agosto dello scorso anno. Anche se i dettagli rimangono in gran parte segreti, si vocifera che la nuova supercar erediterà il powertrain ibrido della SF90. Le similitudini però finiranno qui ed il nuovo modello Ferrari avrà diverse migliorie estetiche e tecniche. I primi scatti dei prototipi rivelano già una silhouette che richiama le ultime creazioni di Ferrari, come la 296 GTB e la nuova 12Cilindri prima citata.

Mentre il ciclo vitale della Roma e della 812 Competizione volge al termine, lasciando spazio a nuove evoluzioni, Ferrari dimostra ancora una volta la sua capacità di reinventarsi. Si entra in un altro capitolo glorioso di questa azienda storica. L’addio alla SF90 Stradale non è quindi un momento di tristezza, ma un trampolino di lancio verso il futuro che non vedremo l’ora di materializzarsi.