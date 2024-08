Kena Mobile: 230 GB a 6,99 EURO e buono Amazon in regalo

Kena Mobile, che si appoggia alle potentissime reti di TIM, è stata in grado di costruirsi un vero impero fatto di convenienza e qualità. L’aspetto da non sottovalutare però è la quantità, siccome i contenuti presenti all’interno delle sue offerte sono tantissimi.

Al momento sul sito ufficiale di Kena Mobile c’è una soluzione che sta andando per la maggiore, ovvero quella da 230 giga in 4G.

Kena Mobile: le migliori offerte si inchinano alla Promo Rush 130

È difficile in questo momento trovare un gestore virtuale che riesca a garantire contenuti migliori di quelli offerti da Kena Mobile. Il celebre gestore mobile è diventato famosissimo proprio per la sua grande attitudine a far risparmiare il suo pubblico. Attualmente sul sito ufficiale ci sono diverse offerte interessanti, ma una su tutte starebbero rubando la scena anche ai provider più forti. Danno uno sguardo al portale risalta in prima linea il nome della nuova Promo Rush 130, una soluzione che almeno all’apparenza concederebbe 130 giga in 4G.

In realtà Kena Mobile ha scelto di fare di più questo mese, arricchendo i contenuti della sua promozione migliore. All’interno dell’offerta citata poche righe più in alto, ci sono infatti anche altri 100 giga, per un totale di 230 giga in 4G tutti i mesi per navigare sul web. Non mancano i minuti che sono senza limiti verso tutti i gestori e ci sono anche 200 SMS verso tutti. Il prezzo mensile equivale ad una cifra di soli 6,99 € al mese per sempre ma non finisce qui.

Gli utenti che scelgono questa offerta avranno 230 giga solo avendo il servizio di ricarica automatica attivo, il quale è gratis. Da non dimenticare poi che c’è anche un buono Amazon da 10 € in regalo per coloro che effettuano la portabilità, senza dunque attivare un nuovo numero. Attivando questa offerta inoltre il primo mese viene offerto dal provider: i primi 30 giorni sono quindi gratuiti. Anche il costo di attivazione è totalmente gratis invece che 3 €.