Omoda & Jaecoo: garanzie e affidabilità per le sue auto elettriche

Omoda & Jaecoo entrano nel mercato italiano e fanno il loro debutto con un’offerta straordinaria pensata per rispondere alle crescenti preoccupazioni dei consumatori riguardo alla “nuova mobilità” sostenibile. Ormai abbiamo sentito tanto parlare di questioni come l’ansia da ricarica o la paura della qualità dei prodotti, eppure pare che i papabili compratori di auto elettriche siano ancora dubbiosi sulla loro affidabilità. L’azienda cerca di rispondere a queste esigenze e di dissipare tali preoccupazioni garantendo affidabilità e soddisfazione anche per questa tipologia di vetture con un sistema di garanzie.

Uno dei punti di vantaggio principali di Omoda & Jaecoo è la loro rete di vendita e assistenza capillare, composta da 40 concessionarie sparse su tutto il territorio italiano. Tutta la rete è supportata da un centro logistico che garantisce la disponibilità di ricambi entro 24 ore dall’ordine. Tale sistema assicura tempi di ripristino rapidi e un servizio efficiente portando dalla loro parte la fiducia dei consumatori.

Garanzia di diversi anni sulle auto Omoda & Jaecoo

I veicoli Omoda & Jaecoo sono coperti da una garanzia di 7 anni o 150.000 chilometri su motore e verniciatura, con una copertura senza limite di chilometraggio per i primi 3 anni. La verniciatura è garantita per 3 anni, mentre la protezione contro la corrosione e la ruggine è estesa a 12 anni. Per i pezzi di ricambio e i componenti elettrici, l’azienda assicura la disponibilità per 10 anni, dando poi una garanzia di 3 anni senza limite sui pezzi originali. Particolare attenzione è riservata dall’azienda alle auto elettriche. Le componenti importanti come il motore di trazione e la batteria hanno infatti una garanzia di 8 anni o 160.000 chilometri. Questa copertura garantisce che la batteria mantenga almeno il 75% della sua capacità di ricarica, così da donare una certa tranquillità sulla sua “robustezza” ai proprietari.

Ovviamente, come tutte le garanzie d’altronde, anche quella di Omoda & Jaecoo ha alcune limitazioni. La copertura si applica esclusivamente alle parti originali del veicolo e non include componenti soggetti a normale usura, come pastiglie freni e tergicristalli. Non sono inoltre coperti danni derivanti da uso improprio, incidenti o mancata manutenzione.