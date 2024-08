L’arrivo dell’estate ha spalancato le porte a una serie di tariffe telefoniche davvero molto interessanti.

Il mondo della telefonia, negli ultimi anni, ha subito dei cambiamenti grazie all’arrivo sul mercato di nuovi operatori che prendono il nome di operatori telefonici virtuali.

Questi ultimi sono dei gestori che offrono di vantaggi esclusivi, come dei piani tariffari Molto economici e diversi servizi aggiuntivi.

Tra gli operatori telefonici virtuali, che si poggiano sulle reti dei gestori tradizionali, uno dei più importanti in Italia è Very Mobile.

Very Mobile, che si appoggia sull’operatore WindTre, non perde mai l’occasione per offrire alla propria clientela e ai nuovi numeri, una serie di promozioni telefoniche esclusive e vantaggiose dal punto di vista economico.

Very Mobile: promozioni uniche a prezzi incredibili

Le promozioni di Very Mobile sono conosciute soprattutto per non farsi mancare nulla, tra minuti, SMS e giga di Internet, e anche far essere molto economiche.

Le tariffe disponibili per i nuovi numeri sono le seguenti:

Minuti e SMS illimitati con 200 giga di Internet a soli 6,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 250 giga di Internet a soli 7,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 320 giga di Internet a soli 9,99 € al mese

400 giga di Internet a soli 11,99 € al mese

600 giga di Internet a soli 13,99 € al mese

Per tutta la clientela proveniente da altri operatori telefonici virtuali, Very Mobile, invece, offre le seguenti tariffe:

Minuti e SMS illimitati e 10 giga a soli 4,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 150 giga di Internet a soli 5,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 200 giga di Internet a soli 6,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 250 giga di Internet a soli 7,99 € al mese

Minuti e SMS illimitati e 320 giga di Internet a soli 9,99 € al mese

Infine, per i clienti provenienti dagli operatori tradizionali propone le seguenti offerte: