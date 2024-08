OnePlus Ace 3 è arrivato sul mercato in Cina ad inizio 2024. Eppure, il lancio ravvicinato non sta frenando l’azienda dal proporre nell’immediato un nuovo modello della serie. A riferire suddetta possibilità è stato il leaker Digital Chat Station su Weibo. Secondo quanto riportato, l’azienda si sta preparando al rilascio del nuovo OnePlus Ace 5. A tal proposito, è stata fornita una breve panoramica riguardo le possibili caratteristiche tecniche del dispositivo in questione. Vediamo quali sono i dati riportati.

OnePlus Ace 5: cosa è stato riferito sul nuovo possibile dispositivo?

Le prime indiscrezioni fanno riferimento ad un dispositivo che potrebbe diventare il successore ufficiale della serie Ace3. Ciò significa che l’azienda ha saltato la serie 4. Un comportamento comune per i brand asiatici. Secondo quanto è stato riportato online il dispositivo presenterà lo stesso processore del modello Ace 3 Pro. Dunque, sarà presente uno Snapdragon 8 Gen 3.

Passando al comparto fotografico, invece, il dispositivo sarà dotato di un sensore principale da 50MP. Mentre la batteria dei nuovi modelli OnePlus sarà da 6.200mAh con ricarica rapida a 100W.

La vera novità del OnePlus Ace 5 riguarderà il suo display. Infatti, sempre secondo le indiscrezioni emerse fino ad ora online, si tratterà di un pannello micro-curvo. Si tratta di una differenza evidente rispetto agli altri modelli del marchio che invece presentavano dei display con doppia curvatura. Inoltre, lo schermo del nuovo OnePlus Ace 5 sarà da 6,78 pollici. E presenterà una risoluzione pari a 1,5K.

Il nuovo modello potrebbe essere ufficialmente presentato già entro la fine dell’anno. Ciò significa che la versione riservata al mercato internazionale potrebbe arrivare intorno all’inizio del 2025 con la denominazione OnePlus 13R. Al momento non si sa molto riguardo il prezzo del dispositivo. È però stato riferito che il costo potrebbe essere maggiormente accessibile se paragonato a quello del modello Ace 3 Pro. Non resta che attendere per ottenere ulteriori conferme sul nuovo lancio in casa OnePlus.