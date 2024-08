Kena Mobile da sempre offre promo ricche e vantaggiose che attirano l’attenzione degli utenti. A tal proposito, c’è una nuova offerta che risulta conveniente da più punti di vista. Si tratta di Kena 6,99. La promo è disponibile sia per i nuovi clienti che per i già utenti dell’operatore.

Kena Mobile offre una promo davvero allettante. Mensilmente sono disponibili minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, sono compresi 130GB per la connessione internet in 4G e 7,5GB per navigare in Europa. Il tutto a 6,99 euro mensili. E c’è di più. Se si attiva il servizio Ricarica Automatica i giga salgono a 230.

Promo Kena Mobile imperdibile

L’offerta mette a disposizione una velocità di download fino a 60Mbps. Mentre in upload arriva fino a 30Mbps. Come anticipato, la promo Kena è disponibile anche per coloro che richiedono la portabilità del proprio numero da determinati operatori. Tra cui Iliad, Ho, PosteMobile, Fastweb, Rabona Mobile, Tiscali, CoopVoce e molti altri operatori virtuali. Per visionare la lista completa dei gestori compresi nel passaggio consigliamo di visionare la pagina dedicata all’offerta disponibile sul sito web ufficiale di Kena.

Se si supera la soglia mensile dedicata agli SMS e ai dati internet verranno applicate le condizioni previste dal piano base dell’operatore. Inoltre, anche nel caso dei minuti che sono illimitati, è importante ricordare di usarli in modo lecito rispettando la norma.

L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Per attivare la promo di Kena è necessario corrispondere un costo pari a 3 euro. Mentre la SIM è gratuita. È possibile procedere tramite il sito web ufficiale dell’operatore.

Ricordiamo, che tutti gli utenti che decidono di attivare la promo Kena a 6,99 euro hanno a disposizione la possibilità di ricevere un buono Amazon pari a 10euro. L’opzione è disponibile per tutti gli utenti che richiedono la portabilità del proprio numero. Per maggiori informazioni è utile consultare l’apposita sezione sul sito Kena.