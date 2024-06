1Mobile ha lanciato una nuova promozione dedicata a coloro che sono alla ricerca di un’offerta conveniente e completa per la telefonia mobile. Si tratta della Flash 220 Limited Edition. Quest’ ultima è stata pensata per soddisfare le esigenze di chi desidera un pacchetto versatile a un prezzo più che competitivo. Essa è disponibile per tutti i nuovi clienti che provengono da altri operatori o che intendono attivare un nuovo numero.

La Flash220 LimitedEdition offre un pacchetto ricco di vantaggi. Per soli €4,99 al mese nel primo mese e €9,99 dal secondo in poi, gli abbonati potranno godere di minuti illimitati per chiamate nazionali e 90 SMS inclusi. La promo può essere attivata gratuitamente in caso di portabilità del numero da qualsiasi altro gestore. Mentre per le nuove SIM il costo è di €9,99.

1Mobile: tutti i dettagli e servizi disponibili

Ma non è tutto. 1Mobile garantisce tariffe speciali per le chiamate internazionali. Così da rendere l’offerta ancora più appetibile per chi ha frequenti contatti all’estero. È importante sottolineare che tale promozione è valida ancora fino al 30 giugno 2024. Vi è quindi un periodo limitato per poterne beneficiare. Essa si rinnoverà poi automaticamente ogni mese. Ma i dati non utilizzati non sono cumulabili con quelli del mese successivo. Però in caso di superamento della soglia massima di traffico disponibile, sarà possibile continuare a navigare al costo di €0,50 ogni 100MB.

1Mobile offre ai suoi clienti la possibilità di gestire la Flash 220 Limited Edition comodamente tramite l’app ufficiale o il sito web dedicato. In più, la promo è compatibile anche con vari servizi extra che potranno essere attivati per arricchire ulteriormente la vostra esperienza di utilizzo.

Per quanto riguarda la disattivazione, vi si può ricorrere in qualsiasi momento. Basterà collegarsi alla propria area riservata e continuare ad utilizzare i benefici rimanenti fino alla data di scadenza della promozione. In caso di ripensamenti, sarà possibile persino riattivarla. Semplicemente attraverso il pagamento di una quota di soli €15 oltre al canone mensile.