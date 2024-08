Truffa con messaggio: gli utenti perdono soldi e dati in questo modo

Ancora una volta si parla di truffe. Quella che starebbe girando attualmente in posta elettronica, sarebbe una mail davvero particolare che avrebbe fregato diversi utenti. L’obiettivo sarebbero i dati personali e le carte di credito.

Il messaggio in arrivo è davvero incredibile in quanto a scrivere, secondo quanto traspare dal testo incollato qui in basso, sarebbe addirittura l’ex moglie di Jeff Bezos, proprietario di Amazon e uno dei tre uomini più ricchi del mondo. La facoltosa donna, che non sa nulla di quanto sta andando avanti purtroppo a suo nome, offrirebbe, secondo la mail arrivata a molti utenti, una donazione da più di 100 milioni di dollari.

Truffa con un messaggio tramite e-mail, cosa rischiano gli utenti

Ovviamente non c’è nulla di reale in questo messaggio, il quale però avrebbe stimolato la curiosità di alcuni utenti che avrebbero cliccato sul link presente all’interno facendosi fregare dalla truffa.

“Salve,

Sono MacKenzie Scott, ex moglie del CEO e fondatore di Amazon, ti sto

donando, ho donato 14 miliardi di dollari a enti di beneficenza, privati,

college in tutto il mondo dalla fondazione di Scott, per fornire supporto

immediato alle persone che soffrono economicamente a causa della pandemia

di COVID-19 e tu sei uno dei fortunati vincitori, ho una sovvenzione per

donazioni del valore di 100.800.000,00 dollari per te, puoi contattarmi

per maggiori informazioni se sei interessato.

Cordiali saluti,

MacKenzie Scott.”

Effettivamente la situazione ha dell’incredibile, in quanto è stato utilizzato il nome di una delle donne più ricche del mondo per fregare le povere persone. Stando a quanto riportato, più utenti hanno perso i loro dati personali. Dal link infatti viene fuori un form da compilare mediante il quale gli utenti cercano di ottenere la donazione o parte di essa. Quel modulo però serve solo a rubare loro i soldi e anche i dati delle carte di credito.