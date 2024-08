Auto in gara per il Car Of The Year 2025: ecco la lista completa

Sebbene il mercato auto ultimamente stia risentendo un po’ della crisi, non può non essere decretata la migliore auto dell’anno. Il premio Car of The Year 2025 sta dunque per essere assegnato, con diversi veicoli in corsa per accaparrarselo.

L’edizione 2024 è stata vinta ufficialmente dalla nuova Renault Scénic, in grado di battere tanti altri modelli di auto appartenenti soprattutto a BMW e Peugeot. Ora le auto in corsa sono ben 41 e l’elenco è stato ufficialmente pubblicato dall’organizzazione che ne decreterà la vincitrice.

Premio Car of The Year 2025: tutte le auto in gara quest’anno

Ad essere presi in considerazione per vincere il premio Car of The Year sono tutte quelle vetture che sono già presenti sul mercato. Nel caso in cui non dovessero essere presenti e disponibili per l’acquisto, si terrà conto di quelle auto che saranno commercializzate in un minimo di cinque paesi in Europa entro la fine dell’anno corrente. La pubblicazione dell’elenco prima della votazione avverrà il 15 novembre. La votazione iniziale invece avrà luogo il 22 dello stesso mese, in modo da selezionare le auto che accederanno alla finale. A giudicare quale vettura si giudicherà il titolo finale saranno 59 giudici provenienti da 22 paesi diversi. Questo in basso è l’elenco completo con tutte le auto candidate al titolo, le quali fanno ovviamente capo a più case automobilistiche: