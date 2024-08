Molte delle auto più famose con il tempo sono state personalizzate per renderle ancora più autentiche e uniche di quanto già non lo siano. Tra queste troviamo la Porsche 928 Surfari che rappresenta l’ unione tra la sportività della Porsche e il mondo del surf. Il risultato è una perfetta autovettura in grado di affrontare terreni fuoristrada e allo stesso tempo anche utile per fungere da taxi per tutti coloro che volessero affrontare le onde.

L’ idea è venuta al surfista Tadeus Elwart che voleva unire la passione per il surf e quella per le Porsche. Quest’ idea è stata subito presa in parola dal ideatore che ha voluto subito iniziare a realizzare questa nuova autovettura. Per farlo si è fatto aiutare da alcuni esperti del settore come l’ ingegnere e pilota da rally Tomasz Staniszewski che si è occupato della parte tecnica, invece i fratelli Lange & Lange che hanno dato il loro contributo sullo stile dell’ autovettura.

Porsche, ecco alcune caratteristiche della 928

La base da cui partire per realizzarla è stata la Porsche 928 degli anni ’70, dotata di un propulsore V8 e basata sullo schema transaxle, costituito da motore anteriore a trazione posteriore e cambio posizionato sul retrotreno. Questo schema era molto rivoluzionario per l’ epoca poiché rappresentava una sfida di realizzazione per gli ingegneri. Per adattare questo veicolo alle esigenze di Elwart sono state fatte delle modifiche alle sospensioni, al cambio e al differenziale in modo da poter affrontare i terreni più impervi senza subire gravi danni all’ autovettura. La vettura è stata presentata al festival Hel Riders riscuotendo molto successo e successivamente ha intrapreso il lungo viaggio fino a Sylt in Germania e poi sull’ isola di Romo in Danimarca.

Le autovetture personalizzate riscuotono sempre molto successo poiché rappresentano appieno le esigenze delle persone che le realizzano in modo da offrire il meglio da delle autovetture che sono già perfette.