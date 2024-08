Agosto è il mese adatto per passare a WindTre da Iliad o MVNO. Le offerte operator attack del gestore attualmente disponibili sferrano un duro colpo ai gestori low cost includendo quantità elevate di Giga per la navigazione. I clienti interessati dovranno sostenere spese decisamente irrisorie per usufruire degli innumerevoli servizi inclusi.

La WindTre GO Unlimited Digital, ad esempio, è l’offerta che consente di ricevere Giga illimitati al costo di soli 10,99 euro al mese. I clienti Iliad e MVNO dovranno semplicemente effettuare la portabilità del loro numero per ottenerla.

WindTre GO Unlimited Digital: attivazione, costo e servizi inclusi

L’attivazione dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital prevede una spesa di 9,99 euro, alla quale è necessario accorpare un’ulteriore spesa di 10,99 euro per sostenere anticipatamente il primo rinnovo della stessa. In totale, dunque, sarà richiesto un costo di 20,98 euro che include la nuova SIM, la quale sarà spedita gratuitamente dal gestore entro due giorni dalla richiesta.

Il costo dell’offerta è di 10,99 euro al mese e i servizi inclusi sono:

Minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri

50 SMS verso tutti i numeri

Giga senza limiti alla massima velocità disponibile

I clienti avranno a disposizione anche alcuni servizi utili e la possibilità di scaricare gratuitamente l‘app WindTre, che consente di monitorare le spese e i consumi effettuati.

L’offerta è disponibile soltanto con portabilità del numero da uno degli operatori low cost scelti da WindTre ed elencati sul sito ufficiale, tra questi: Iliad, Fastweb, CoopVoce, LycaMobile, PosteMobile.

I clienti in questione hanno a disposizione anche un’altra offerta particolarmente economica: la WindTre GO 75 M Digital. Il costo previsto dalla tariffa è di soli 7,99 euro al mese e sono inclusi: minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri, 75 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.