OPPO si appresta a lanciare un nuovo smartphone nella sua linea di prodotti di fascia media. Stiamo parlando del nuovissimo OPPOA80 5G. Questa novità rappresenta una rivisitazione del modello A3 Vitality Edition già visto in Cina. Anche se con alcune migliorie pensate per il mercato globale. Il dispositivo si presenta con un display di 6,67 pollici. È caratterizzato da una risoluzione Full-HD+ e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. La luminosità del pannello può raggiungere i 1000nit. Così da garantire una buona visione anche in condizioni di luce intensa. Esteticamente, l’OPPO A80 5G sarà disponibile nelle colorazioni Black e Purple, con la possibilità di nuove varianti in futuro.

OPPO A80: caratteristiche e prezzo, cosa aspettarsi

Il cuore dello smartphone è sicuramente il chipset MediaTek Dimensity 6300. Quest’ ultimo lavora in combinazione con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Caratteristica che promette prestazioni solide per coloro che cercano un equilibrio tra potenza e capacità di archiviazione. Sul fronte fotografico, è dotato di un sensore principale da 50MP e una fotocamera anteriore da 8MP. Grazie a cui sarà possibile ottenere scatti di qualità sia per le foto quotidiane che per i selfie. La batteria, da 5100mAh, assicura un’ottima autonomia e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 45W. Consentendo così di ricaricare rapidamente il vostro cellulare.

L’ OPPO A80-5G integra anche il sistema operativo ColorOS 14.0.1 basato su Android 14. Il quale offre certificazione IP54 per resistenza a polvere e acqua. In più, il dispositivo è equipaggiato con un sensore di impronte digitali per uno sblocco rapido e sicuro. Oltre a supportare NFC per i pagamenti mobili e altre funzioni di connettività. Tra le novità più interessanti, troviamo diverse applicazioni di intelligenza artificiale. Come AI Eraser, AILinkBoost e AI-Charging Protection, che migliorano l’uso del telefono e la durata della batteria.

Il prezzo previsto per il nuovo OPPO in Europa è di 249€ per la versione con 8 GB di RAM e 256GB di memoria interna. Al momento, non è stata annunciata una data di lancio ufficiale per il suo lancio. Ma ci si aspetta che l’azienda rilasci ulteriori dettagli a breve. Insomma tale modello sembra finalmente pronto a fare la sua apparizione nel settore con caratteristiche competitive ed un prezzo più che accessibile.