Un bonsai secolare sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima sta facendo notizia in tutto il mondo, ma i suoi custodi desiderano che l'attenzione si concentri più sul ruolo dell'albero come simbolo di pace che sul suo legame con la guerra.

Questo pino bianco giapponese, messo in vaso 390 anni fa, apparteneva a una famiglia che viveva a meno di tre chilometri dal punto in cui le forze americane sganciarono la bomba atomica 70 anni fa questa settimana. La famiglia si era presa cura dell’albero per cinque generazioni prima di donarlo agli Stati Uniti nel 1975. Tuttavia, Kathleen Emerson-Dell, che si occupa dell’albero presso l’Arboreto Nazionale degli Stati Uniti a Washington, D.C., sottolinea: “Il bonsai non è stato donato a causa di Hiroshima. È stato un gesto di amicizia e connessione tra due culture diverse.”

In effetti, l’Arboreto non era a conoscenza del legame con Hiroshima fino al 2001, quando due nipoti del maestro bonsai Masaru Yamaki visitarono il Museo Nazionale del Bonsai e Penjing dell’Arboreto alla ricerca dell’albero del loro nonno. Yamaki aveva donato l’albero agli Stati Uniti in vista del bicentenario del paese.

Da allora, l’Arboreto non ha tenuto segreta la sopravvivenza dell’albero alla Seconda Guerra Mondiale, ma come dice Emerson-Dell: “Semplicemente non lo proclamiamo ai quattro venti.”

Il bombardamento di Hiroshima fu uno dei due attacchi con bombe atomiche che portarono alla fine della Seconda Guerra Mondiale, causando circa 140.000 morti e distruggendo la città. Gli alberi perfettamente curati di Yamaki, compreso il pino bianco, furono protetti in un vivaio circondato da mura.

Oggi, il pino bianco è alto solo poco più di un metro, con un tronco spesso e aghi corti, verdi e ingialliti. Dei fili mantengono i rami dal crescere verso il sole. “Le rughe, le imperfezioni, le irregolarità – tutto questo gli conferisce carattere,” spiega Emerson-Dell. “È come Katharine Hepburn – è la bellezza nell’età.”

Ora, Dell spera che le persone vedano l’albero come una celebrazione della sopravvivenza. “C’è una connessione con un essere vivente che è sopravvissuto su questa terra attraverso chissà quali eventi,” dice. “Sono in sua presenza, e lui è stato in presenza di altre persone di molto tempo fa.”

Allungando la mano per toccare il vaso, conclude: “È come toccare la storia.””

Questa traduzione mantiene il contenuto originale, adattando alcune espressioni per renderle più naturali in italiano e convertendo le unità di misura per una migliore comprensione del lettore italiano. Ho anche cercato di mantenere il tono riflessivo e poetico dell’originale, soprattutto nelle citazioni dirette.