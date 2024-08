Uno sconto davvero imperdibile è stato attivato in questi giorni su Amazon, dove è possibile acquistare un mouse Corsair, precisamente il Corsair Katar Pro XT, ad un prezzo veramente scontatissimo.

Il modello in questione viene originariamente pensato per l’ambito gaming, può essere utilizzato con un qualsiasi dispositivo che presenti una porta USB-A classica, risultando uno dei più versatili in circolazione. Riesce a raggiungere 18000 DPI, garantendo davvero una precisione più unica che rara su ogni superficie, presentando oltretutto una forma simmetrica e compatta, che garantisce una ergonomia davvero eccellente.

Mouse Corsair: la promozione è da pazzi

Volete un mouse wired che costi veramente poco? allora il Corsair Katar Pro XT fa davvero al caso vostro, è un mouse da gioco ultraleggero che in genere avrebbe un listino di 39,99 euro, che con la promozione corrente è stato ridotto del 63%, fino ad arrivare ad un valore finale di soli 14,99 euro. Lo potete acquistare a questo link.

Il sensore ottico PixArt può essere regolato manualmente con intervalli di risoluzione che variano di solo 1DPI, così da personalizzare al massimo l’esperienza a cui gli utenti possono andare incontro. Gli switch Omron sono pensati per garantire la massima durabilità e resistenza nel corso del tempo, così da durare anche fino ad un massimo di 50 milioni di clic, senza dimenticarsi di una delle sue particolarità che lo rendono unico: il peso di soli 73 grammi.

In termini di personalizzazione e di utilizzo, segnaliamo comunque la presenza di due comodi tasti personalizzabili sul lato sinistro del device, rappresentano da un lato una profonda personalizzazione, ma dall’altro anche la preferenza verso coloro che sono soliti utilizzare la mano destra, in quanto i mancini non avrebbero la possibilità di premerli correttamente in fase di utilizzo.