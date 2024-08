A quanto pare il team di sviluppo dietro la nota piattaforma di messaggistica a tinte verdi sembrano non andare mai in vacanza, nonostante ci troviamo a ridosso dell’estate infatti WhatsApp sembra non avere intenzione di interrompere la propria campagna di aggiornamenti ed anzi il team che ci lavora ha in programma di introdurre qualcosa di nuovo per rendere l’esperienza d’uso della propria piattaforma, decisamente più godibile.

Effettivamente aver fatto le fortune della nota piattaforma di messaggistica sono proprio gli aggiornamenti costanti che ogni mese consentono agli utenti di accedere a funzionalità del tutto esclusive in grado di rendere l’esperienza d’uso senza alcun dubbio molto più gratificante e soddisfacente rispetto a tutte le altre aziende concorrenti, proprio per questo WhatsApp ci tiene a introdurre aggiornamenti costanti e sempre al passo coi tempi.

Il prossimo aggiornamento in arrivo introdurrà una funzionalità all’interno della chat che abbiamo già visto in Instagram e nello specifico nei direct, vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Doppio tap e via

In arrivo su WhatsApp è presa direttamente dall’altra applicazione più famosa del mondo, stiamo parlando di Instagram, nel dettaglio si tratta del porting della possibilità di reagire rapidamente ai messaggi tramite un semplice doppio tap, ma non è tutto, infatti per WhatsApp questa funzione sarà personalizzabile grazie alla possibilità di scegliere quale reazione di default apparirà al doppio tap su un messaggio, cosa che invece in Instagram non è possibile.

Si tratta di una piccola chicca che sicuramente renderà l’esperienza d’uso di WhatsApp più fluida e accessibile nel tempo per gli utenti, non si sa ancora quando arriverà dal momento che si tratta ancora di una funzionalità in fase di test, ciò non toglie che WhatsApp ci sta lavorando e sicuramente nel futuro prossimo la aggiungerà per tutti gli utenti, di conseguenza non rimane che attendere pazientemente.