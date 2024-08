RTINGS, testata online, ha condotto un’inchiesta riguardo le TV con retroilluminazione LED edge. Secondo quanto emerso sembra che quest’ultimi siano più soggetti a rotture rispetto ai LCD di tipo full LED. Ciò sarebbe vero a causa del surriscaldamento dei componenti che si occupano della retroilluminazione.

I test condotti hanno analizzato un campione di televisori. Dall’analisi è emerso che il 64% dei TV LED edge del campione presentano gravi problemi relativi all’uniformità. Lo stesso problema si riscontra in percentuale minore sui dispositivi con retroilluminazione full LED. In tal caso si parla del 20%. Ma da cosa dipendono tali problemi?

TV LED edge più propensi alla rottura? Ecco quanto emerso

I problemi riscontrati sui televisori dipendono dalla dissipazione del calore. Nello specifico, si fa riferimento ai LED che si ritrovano concentrati in poco spazio. RTINGS ha smontato alcune TV colpite da suddetto problema, verificatosi anche dopo solo 2200 ore di utilizzo. Dalla verifica è emerso che il problema è collegabile al troppo surriscaldamento dei LED. Quest’ultimi sono sistemati in una sottile striscia all’interno del bordo del televisore. Il surriscaldamento ha portato ad un parziale scioglimento del diffusore e alla deformazione del riflettore posizionato alle sue spalle. In alcuni casi c’è stata anche la rottura di diversi LED. I componenti danneggiati causano una propagazione della luce non uniforme. Ciò procura a sua volta difetti evidenti nelle immagini che appaiono sul pannello LCD.

Nelle TV full LED il processo è leggermente diverso. Qui, infatti, i LED sono posizionati su una superficie maggiormente estesa. Dunque, la dissipazione del calore risulta più efficiente. Dettaglio che rende tali modelli di TV meno propensi a danneggiamenti di questo tipo.

L’analisi proposta è particolarmente interessante. È però importante considerare le condizioni in cui sono avvenute le prove. Nella pubblicazione viene specificato che si tratta di test di longevità accelerato. Dunque, le condizioni sono distanti da quelle reali.