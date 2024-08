La Norvegia il paese posto nel Nord Europa è nel mirino di tutti ultimamente perchè vanta di essere il paradiso delle auto elettriche. Questa nazione nel 2023 ha raggiunto l’80% di auto nuove vendute di tipologia elettrica. Il restante 20% del mercato auto è comunque a zero emissioni.

Le auto elettriche hanno davvero ridotto le emissioni in Norvegia, vediamo che è accaduto

Secondo i due studiosi di questo ambito ed esperti in materia Leigh R. Goehring e Adam A. Rozencwajg, sulla rivista Energia, la loro risposta sarebbe negativa. Siccome non abbiamo le prove dei loro studi, noi ci limitiamo solo a riportarvi le loro conclusioni finali al quali sono giunti. La premessa che hanno riportato è che le auto elettriche rispetto alle vetture con motore termico non diminuiranno l’anidride carbonica, ma molto probabilmente secondo alcuni studi “aumenteranno sostanzialmente le emissioni di carbonio e potrebbe peggiorare il problema”. Comunque la Norvegia ha registrato nel marzo 2024 il 92,4% di auto elettriche vendute sul mercato totale. Secondo Leigh R. Goehring e Adam A. Rozencwajg la diffusione della moda green nel paese è stato più un salasso economico, naturalmente tenendo conto anche degli incentivi e anche le varie esenzioni da pagamenti, bolle e tasse varie, che in fine ha totalizzato un costo alle casse dello stato circa 4 miliardi di dollari annui di spesa.

Nonostante comunque che il 20% dei veicoli in Norvegia siano elettrici, c’è stata una diminuzione solo del 4% della domanda di benzina e diesel. Un dato così deludente è stato studiato da questi scienziati ed è stata data anche una risposta. Infatti dal 2010 al 2022 la Norvegia ha registrato un aumento di ben 550000 BEV, ma le auto termiche sono diminuite solo di 32630 unità. In Norvegia comunque ci sono molte famiglie con un reddito medio di 106mila dollari che possono permettersi sia un’auto termica o una BEV. Comunque c’è l’aspetto controverso per le emissioni di anidride carbonica, che hanno avuto un aumento drastico durante l’intero ciclo di vita, nonostante la Norvegia ha un sistema idroelettrico a basso consumo di carbonio migliore al mondo.