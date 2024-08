Il produttore tech OnePlus ha intenzione di presentare molto presto un nuovo smartphone della serie OnePlus Ace. Il prossimo a dover arrivare è il nuovo OnePlus Ace 5 e, secondo le ultime indiscrezioni, potrà vantare delle prestazioni al top. Secondo quanto rivelato dal leaker Digital Chat Station, infatti, il nuovo smartphone di OnePlus sarà alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Gen 3. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus Ace 5, in arrivo nuovo top di gamma con elevate prestazioni

Nel corso delle prossime settimane il produttore tech OnePlus annuncerà ufficialmente un nuovo dispositivo di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus Ace 5. Di quest’ultimo ora abbiamo qualche informazione tecnica di rilievo grazie al noto leaker Digital Chat Station. Secondo quanto ha rivelato il leaker in questione, infatti, il nuovo device dell’azienda sarà alimentato da uno dei processori più potenti di casa Qualcomm.

Ci stiamo riferendo in particolare al soc Snapdragon 8 Gen 3. A detta del leaker, un’altra caratteristica di rilievo degna di un top di gamma sarà la presenza del supporto alla ricarica rapida da ben 100W. Una delle novità di rilievo rispetto al precedente modello sarà poi la presenza di una batteria Silicone-Carbon. Quest’ultima sarà composta da due celle da 3000 mah, per un totale quindi di 6000 mah. L’autonomia sarà quindi quasi certamente un punto di forza di questo dispositivo.

Per quanto riguarda il resto, non ci aspettiamo altri grossi cambiamenti rispetto al precedente modello. Sulla parte frontale ci sarà sempre un display con tecnologia OLED LTPO 8T con una diagonale pari a 6.78 pollici. Sicuramente ci sarà il supporto alla frequenza di aggiornamento pari ad almeno 120Hz, anche se per il momento l’azienda non ha confermato molti dettagli.

Ricordiamo comunque che il debutto ufficiale del nuovo OnePlus Ace 5 dovrebbe arrivare prima dell’arrivo del mese di ottobre di quest’anno.