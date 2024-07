Oltre ai nuovi iPhone 16, il colosso americano Apple è al lavoro sulla realizzazione di un nuovo dispositivo wearable. Si tratta in particolare del prossimo Apple Watch SE ma a quanto pare ci saranno alcune novità rispetto al passato, soprattutto per quanto riguarda i materiali che saranno realizzati per la sua realizzazione. Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo smartwatch dell’azienda sarà costruito con una cassa realizzata in plastica. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Apple Watch SE, il nuovo wearable potrebbe avere una cassa in plastica

A quanto pare ci saranno alcune novità che riguarderanno il prossimo smartwatch di casa Apple. Come già accennato in apertura, infatti, nel corso delle ultime ore sono spuntati in rete alcuni leaks interessanti. Secondo questi ultimi, Apple sarebbe quindi al lavoro sulla realizzazione del prossimo Apple Watch SE. Questa volta, però, l’azienda avrebbe intenzione di realizzare la cassa con materiali plastici.

Questa scelta, secondo i rumors, potrebbe essere stata dettata dalla necessità di abbassare i costi di produzione ma non solo. L’utilizzo di questo materiale renderebbe infatti i tempi di produzione più rapidi e ci sarebbe inoltre un minore impatto sull’ambiente. Una scelta che, se dovesse risultare veritiera, potrebbe far discutere in molti. Da tempo, infatti, l’azienda predilige l’utilizzo di materiali di rilievo, come alluminio e titanio, per dare una maggiore robustezza e anche una certa eleganza ai suoi dispositivi.

Una scelta che potrebbe essere molto contestata anche per la fascia di prezzo in cui andrebbe necessariamente a collocarsi questo prodotto. Rimangono poi anche diversi dubbi riguardo ad alcune delle sue funzionalità, prima fra tutte la possibilità di poter misurare la pressione sanguigna. Si parlava da tempo della possibile introduzione di questa caratteristica, ma a quanto pare questa tecnologia non è ancora sufficientemente sviluppata.

Insomma, ci potrebbe essere dunque aria di cambiamento in casa Apple per quanto riguarda il mondo degli smartwatch. Vi terremo aggiornati se arriveranno o meno delle conferme in merito.