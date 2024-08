WhatsApp e altre app di messaggistica sono strumenti essenziali per la comunicazione moderna. La loro sicurezza però può essere compromessa da errori di configurazione e pratiche dei fornitori di servizi. Recenti segnalazioni hanno infatti evidenziato un grave problema legato alla privacy degli utenti. Problematiche che potrebbero esporre le conversazioni private agli estranei. Ciò si verifica principalmente quando una persona si trova a cambiare il proprio numero di telefono senza annullare l’account WhatsApp associato al numero precedente. Gli operatori telefonici ne approfittano così per “riciclarli” assegnandoli a nuovi utenti. Quando questo accade, il nuovo titolare del numero può ricevere messaggi destinati alla persona precedente. Di conseguenza ottenere anche dati personali e comunicazioni sensibili relativi ad essa. In più, se il nuovo possessore decide di rispondere a tali messaggi, possono sorgere ulteriori problemi di privacy e confusione. In quanto i contatti potrebbero non rendersi conto che il loro interlocutore non è quello a cui credono di rivolgersi.

WhatsApp e i problemi di sicurezza: come intervenire

Questo rischio di privacy, anche se raro, è comunque molto pericoloso e richiede quindi una certa attenzione. La vulnerabilità non solo compromette la riservatezza delle conversazioni, ma può anche portare a situazioni imbarazzanti o problematiche. WhatsApp ha riconosciuto così questo pericolo e implementato alcune misure per mitigare i rischi. Tra cui la disattivazione automatica degli account dopo un lungo periodo di inattività. Anche se la responsabilità di proteggere le informazioni personali resta in gran parte nelle nostre mani. Per ridurre il rischio di esposizione dei propri dati, è fondamentale adottare pratiche di sicurezza più rigide. Una di queste è l’attivazione dell’autenticazione a due fattori. Quest’ ultima aggiunge un ulteriore livello di protezione al proprio account, rendendo più difficile l’accesso non autorizzato.

In più, quando si cambia numero, è buona norma trasferire il proprio account WhatsApp al nuovo. Se invece non si intende più utilizzare quello precedente, è consigliabile procedere con la sua eliminazione. Ciò aiuta a evitare che i messaggi destinati al vecchio numero finiscano nelle mani di estranei. Mantenere aggiornate le impostazioni di sicurezza e prestare attenzione ai segnali di possibili problemi di privacy, sono ulteriori accorgimenti utili.