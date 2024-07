WhatsApp è attenta alla PRIVACY: arriva il nuovo e atteso aggiornamento

Sono diverse le novità che hanno visto la luce su WhatsApp durante gli ultimi anni fino a farla diventare la piattaforma di riferimento nel mondo della messaggistica. In realtà questo titolo spettava all’applicazione già da tempo, ma è andato via via raggiungendo la legittimazione con tutti gli aggiornamenti che sono arrivati. Oltre alle tante funzioni che hanno fatto scalpore per via della loro grande innovazione e semplicità di utilizzo, c’è anche l’aspetto legato alla sicurezza delle persone.

Uno degli aspetti più importanti che caratterizza la piattaforma di messaggistica è infatti la privacy. L’azienda ha lavorato duro per mettere su un vero e proprio muro che proteggesse gli utenti, i quali infatti oggi si sentono al sicuro. Oltre a questo, sta per arrivare una grande novità che potrebbe far ulteriormente bene alle persone: WhatsApp sta per introdurre gli username. Con questa nuova aggiunta, il livello di privacy aumenterà ancor di più raggiungendo quello di Telegram.

WhatsApp: cosa cambia con l’arrivo degli username e cosa ci guadagnano gli utenti

C’è grande attesa per l’introduzione di una nuova possibilità all’interno di WhatsApp, ovvero quella di utilizzare un username. Questo significa che tutti gli utenti potranno creare il proprio nome di fantasia o semplicemente utilizzare come username il vero nome. Il risultato però non cambierà: si potrà evitare di fornire il numero alle persone per lasciarsi aggiungere su WhatsApp.

È proprio così che l’applicazione ha deciso di aumentare il livello di privacy dei suoi utenti, rendendo praticamente il numero di telefono inutile. Cercare su WhatsApp una persona sarà molto più semplice una volta che si conoscerà il suo username. In questo modo nessuno sarà tenuto a diffondere il suo numero personale.

Al momento non si sa quando la funzionalità diverrà effettivamente disponibile, ma a quanto pare sono stati mossi passi importanti. Ci saranno nuove informazioni a breve.