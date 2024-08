L’operatore telefonico italiano Vodafone tenta spesso i suoi ex clienti a tornare con tantissime offerte di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore sta proponendo l’attivazione di una super offerta e che arriva ad includere ogni mese tanti giga per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Ci stiamo riferendo alla favolosa offerta Vodafone Silver e quest’ultima è al momento proposta nella sua versione da 6,99 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Torna in Vodafone anche ad agosto con la super offerta mobile Vodafone Silver

Alcuni ex clienti dell’operatore telefonico italiano Vodafone stanno ricevendo una interessante proposta. Come già accennato in apertura, infatti, per alcuni ex clienti selezionati l’operatore ha deciso di proporre l’attivazione di una delle sue offerte di rete mobile più apprezzate. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Questa volta, l’offerta viene proposta nella sua versione da 6,99 euro al mese.

Nello specifico, con questa versione gli utenti avranno accesso a 100 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. L’offerta include poi SMS illimitati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e numerosi minuti di chiamate verso numerose destinazioni straniere. Tra queste, ad esempio, sono disponibili fino a 300 minuti di chiamate verso :

“Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

L’operatore telefonico Vodafone, sta comunque avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una nuova campagna sms. Eccolo qui di seguito:

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6,99E/mese. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 12/08. Dettagli e costi: voda.it/web15”