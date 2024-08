I computer Windows sono al centro di nuovi aggiornamenti. Ciò grazie all’arrivo di Copilot e nuove funzioni intelligenti. Nello specifico gli utenti Microsoft stanno ricevendo un messaggio che li avvisa del passaggio delle app Posta e Calendario a quella Outlook.

Non si tratta di una totale novità. Il suo arrivo, infatti, era stato anticipato l’anno scorso. Ora finalmente il passaggio si è concretizzato e tutti gli utenti possono utilizzare Outlook per usufruire delle varie funzioni. Nello specifico? Quali sono le novità in arrivo?

Le novità in arrivo sui dispositivi Microsoft

Uno dei punti di partenza è sicuramente l’arrivo di Copilot. Microsoft sta introducendo il nuovo chatbot AI in tutti i suoi strumenti. Tra quest’ultimi, ovviamente, non può mancare Outlook. Come cambierà l’applicazione con l’intelligenza artificiale?

Secondo quanto dichiarato, il funzionamento di Copilot sarà piuttosto intuitiva. Esiste un apposito comando con cui è possibile chiedere supporto come creare una bozza per le proprie e-mail. Per procedere bisogna fornire il contesto per il testo che si intende scrivere.

Ci sono ulteriori funzionalità in arrivo. Copilot è in grado di proporre un riassunto del contenuto delle e-mail. Un’opzione utile soprattutto quando ci ricevono testi più lunghi. Microsoft ha introdotto anche una serie di funzioni utili per organizzare la casella di posta. È possibile anche trasformare un’e-mail in una task: una voce presente all’interno di una lista di cose da fare. È anche possibile usare Microsoft Loop per poter organizzare su altre app Office delle riunioni.

Inoltre, è presente una nuova sezione del calendario. Quest’ultima fornisce agli utenti la possibilità di indicare orari e spostamenti durante le proprie ore di lavoro. In tal modo tra colleghi si avranno aggiornamenti precisi per organizzare le riunioni.

Come usare la nuova opzione? La prima opzione si basa sull’attivare manualmente la funzione. Per farlo bisogna cliccare sull’apposito pulsante. Quest’ultimo è presente all’interno dell’app di posta per tutti gli utenti Microsoft 365. Un’opzione alternativa consiste nello scaricare il nuovo Outlook o la versione preinstallata presente nei nuovi computer.