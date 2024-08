Ed Bastian, CEO di Delta, in un’intervista per la CNBC ha dichiarato che a suo avviso Microsoft è la più piattaforma meno affidabile. Allo stesso tempo, l’uomo ha vantato i traguardi raggiunti da Apple nello stesso settore.

A tal proposito, l’intervistatore ha messo in dubbio suddetto confronto. Nello specifico, è stato sottolineato come la migliore reputazione dell’azienda di Cupertino potrebbe dipendere da un minor utilizzo nel settore aziendale. Riguardo tale questione, Bastian non ha risposto direttamente, ed ha preferito soffermarsi su altro.

Microsoft è davvero la piattaforma meno affidabile?

L’intervista del CEO di Delta segue la decisione dell’azienda di intentare causa contro Microsoft e CrowdStrike. Il motivo riguarda un’interruzione di servizio che, secondo quanto riportato, avrebbe comportato perdite pari a 500 milioni di dollari.

Nel dettaglio, tutto ha avuto inizio con un aggiornamento difettoso di CrowdStrike indirizzato al suo componente Falcon Sensor su Windows. Quest’ultimo aveva causato una gamma di Blue Screen of Death in tutto il mondo. Tale evento aveva causato disagi importanti in diversi settori considerando che erano stati colpiti all’incirca 8,5 milioni di computer.

Tale situazione ha portato Bastian a dichiarare che Microsoft è al momento la piattaforma più fragile. Sottolineando che situazioni di tal tipo non si sono mai verificate con i dispositivi Apple. Come anticipato, il confronto ha fondamenta piuttosto insicure considerando i diversi settori in cui le aziende in questione agiscono. In ogni caso, l’intervento di Bastian risulta essere piuttosto duro nei confronti dell’azienda di Redmond.

È importante sottolineare che, nonostante le critiche mosse, Delta continua ad utilizzare l’infrastruttura IT di Microsoft. Bastian stesso, ha sottolineato come la propria azienda e quelle di Redmond continuano a restare partner. Dunque, sempre secondo le dichiarazioni del CEO, lo scopo del proprio intervento è quello di sottolineare l’importanza di una maggiore attenzione da parte di Microsoft verso la sicurezza dei propri sistemi.