Google: in arrivo nuovi spoiler sul nuovo caricabatterie

Un recente leak diffuso online mette in risalto alcuni dettagli relativi al nuovo caricabatterie Google da 45W in arrivo sul mercato.

Cresce l’attesa relativa al prossimoprevisto per il prossimo. A tal proposito, sono diversi iche emergono online riguardo i prossimi. È interessante sapere che molte informazioni riguardano il nuovo caricabatterie da

Quest’ultimo, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, sarà un accessorio opzionale. Come è noto, ormai è abitudine non trovare più il caricabatterie nella confezione dei nuovi smartphone e Google non fa eccezione.

Google pronta a lanciare un nuovo caricabatterie

C’erano diverse voci riguardo la possibilità che l’azienda di Mountain View lanciasse un nuovo alimentatore. Ora, grazie ad AndroidHeadlines è arrivata la conferma ufficiale. Le immagini diffuse, infatti, mostrano la presenza del nuovo caricabatterie.

Rispetto al suo predecessore, quest’ultimo non solo presenta un voltaggio diverso (da 30W passa a 45W), ma mostra anche un design diverso. Il nuovo caricabatterie di Google ha linee stondate e ha una camera bar a pillola. Sembra quasi che l’idea dell’azienda sia quella di donare al nuovo alimentatore un aspetto simile a quello della nuova serie di smartphone Pixel 9 in arrivo sul mercato.

Inoltre, sparisce il nero come colore secondario. Mentre la porta USB-C non è più presente nella parte posteriore del dispositivo ma su quella inferiore. Suddetta scelta potrebbe essere stata presa da Google per facilitarne l’utilizzo anche nei posti più angusti.

Il lancio del nuovo caricabatterie potrebbe avvenire in contemporanea a quello dei Pixel 9. Dettaglio che porta molti a chiedersi se i nuovi smartphone di Google offriranno una ricarica più veloce rispetto a quelli precedenti. Domanda che al momento non ha ancora una risposta.

Inoltre, non sono stati resi noti dettagli riguardo il possibile prezzo di lancio del nuovo dispositivo. Il precedente dispositivo viene venduto da Google a 29 euro. Considerando i cambiamenti elencati, è plausibile che il nuovo alimentatore da 45 W presenti al momento del lancio un costo superiore.