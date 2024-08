Ford sta preparando una grande rivoluzione nel mercato delle auto elettriche. Come? Attraverso l’introduzione di una nuova piattaforma progettata proprio per i veicoli compatti. Questo sviluppo riguarda principalmente modelli iconici. Come la Fiesta, la Puma e la Focus, che stanno per essere rinnovati con una tecnologia all’avanguardia. Tra questi, la FordFiesta elettrica si distingue come uno dei modelli più attesi e promettenti, previsto per il lancio nel 2026. La nuova Fiesta sarà costruita su una piattaforma innovativa che mira a coniugare alta efficienza e costi contenuti. Sia per l’acquisto che per la gestione quotidiana. Questo passo rappresenta un’evoluzione molto importante nella strategia dell’ azienda. La quale mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici a prezzi più accessibili e a zero emissioni. Un settore sempre più importante all’ interno di un mercato in forte espansione.

Ford: strategia e innovazione, il ruolo di Alan Clarke

La nuova piattaforma di Ford non rappresenta solo un cambiamento tecnologico. Ma una risposta strategica alle sfide emergenti nel settore automobilistico. Infatti, con il lancio di questo pianale dedicato, l’ azienda intende offrire ai clienti una soluzione di mobilità sostenibile che non comprometta l’accessibilità economica. La Fiesta elettrica, quindi, non sarà solo un nuovo modello. Piuttosto un segnale del cambio di rotta verso una produzione più sostenibile e orientata alle esigenze dei consumatori.

Dietro la realizzazione di questa nuova piattaforma c’è il lavoro di Alan Clarke, ex dirigente di Tesla ora a capo della divisione di Ford dedicata ai veicoli elettrici. clarke è da sempre noto per il suo contributo nella crescita di Tesla. Egli guida un team di circa 300 esperti con l’obiettivo di creare una piattaforma che superi gli attuali standard di efficienza e prestazioni. Questo nuovo pianale migliorerà così le caratteristiche dei veicoli elettrici di Ford. Oltre che proporre di rendere l’intera offerta del marchio ancora più competitiva sul mercato globale.

La piattaforma è progettata per sostenere una vasta serie di modelli elettrici. Con i primi esemplari destinati al mercato statunitense che dovrebbero essere svelati nel 2025. Un approccio che si propone di contrastare l’avanzata della concorrenza. In particolare quella proveniente dal mercato cinese delle auto elettriche a basso costo.