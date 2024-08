MediaTek Dimensity 9400: arrivo previsto a Ottobre, filtra ottimismo

Molto presto all’interno del panorama tecnologico mondiale assisteremo l’arrivo di un nuovo componente hardware che darà sicuramente filo da torcere al monopolio instaurato da Qualcomm con i suoi Snapdragon, parliamo del MediaTek Dimensity 9400, CPU di fascia alta della nota azienda taiwanese.

Dopo un lungo periodo di silenzio finalmente qualche indiscrezione è arrivata, sembrerebbe infatti che tutto sia pronto per il lancio a ottobre della CPU che dovrebbe permettere a MediaTek di dire la sua all’interno di questo contesto, in un report finanziario per gli investitori è stato infatti confermato il lancio del processore che secondo gli analisti dovrebbe permettere alla società di crescere addirittura del 50%.

La nota azienda si è detta dunque abbastanza ottimista per quanto riguarda il bilancio della sua nuova componente hardware, forte di quanto successo in passato dal momento che il lancio del modello precedente consentì all’azienda di crescere addirittura del 70% rispetto al passato, di conseguenza tutti gli analisti sono convinti che presto si ritroveranno davanti il medesimo scenario.

La competizione

Ovviamente il periodo di lancio non è scelto a caso, infatti anche Qualcomm dovrebbe lanciare il suo Snapdragon di ultima generazione nel medesimo periodo.

Le caratteristiche tecniche del chip, sembra che la società seguirà il proprio pensiero di non includere al suo interno core ad alta efficienza, puntando solo su quelli intermedi e quelli di alto livello progettati da ARM, come se non bastasse secondo l’indiscrezioni la CPU in arrivo si appoggerà su un due da record per la categoria, ben 150 mm² di superficie, garantire l’alloggiamento di circa 30 miliardi di transistor stampati tramite il processo a 3 nm di seconda generazione di TSMC.

Di conseguenza, non rimane che attendere i due mesi mancanti all’esordio di questo processore che probabilmente potrebbe sconvolgere gli equilibri del mercato, soprattutto tenendo in considerazione che il chip in questione punterà molto sulla potenza pura e sulle potenzialità di calcolo in chiave intelligenza artificiale.