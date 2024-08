PosteMobile lancia una nuova imperdibile offerta

PosteMobile, uno degli operatori emergenti nel settore delle telecomunicazioni, di recente, ha svelato un’offerta che promette letteralmente di rivoluzionare il mercato. Di cosa stiamo parlando? Della Creami Extra Wow 150. Questa promozione è disponibile al prezzo mensile di soli 6,99€. Essa offre un pacchetto di servizi particolarmente competitivo e vantaggioso. Gli utenti potranno infatti usufruire di chiamate e SMS illimitati. Una caratteristica molto apprezzata in un’epoca in cui la comunicazione senza limiti è diventata fondamentale. Ma il vero punto di forza sono i 150GB di traffico dati in 4G+. Grazie a cui è possibile navigare su Internet ad alta velocità e senza preoccupazioni alcune. A tal proposito, la rapidità di connessione raggiunge fino a 300Mbps. Così da garantire un’esperienza di navigazione fluida e senza interruzioni. Con una copertura che si estende oltre il 99% del territorio nazionale, gli utenti possono essere certi di avere una linea stabile e affidabile ovunque si trovino.

PosteMobile, offerta esclusiva online con scadenza imminente: ecco cosa sapere

Questa offerta di PosteMobile non è disponibile presso i punti vendita fisici, ma esclusivamente online. In questo modo l’acquisto diventa più comodo per coloro che preferiscono gestire tutto da casa. Per attivare la promozione, è necessario affrontare un costo di attivazione totale di 20€. Di cui 10€ per l’acquisto della SIM e 10 € per la prima ricarica, che comprende anche il primo canone mensile. Questa procedura online semplifica notevolmente il processo di attivazione e permette ai clienti di evitare lunghe attese presso i negozi. Ad ogni modo, coloro che sono interessati a questa offerta dovranno affrettarsi, poiché essa è valida ancora per un periodo di tempo limitato.

Ma non è tutto. Il piano include anche una serie di servizi aggiuntivi che arricchiscono ulteriormente l’offerta. Tra questi, i servizi Ti cerco e Richiama ora. Questi ultimi permettono di gestire le chiamate perse e di richiamare automaticamente i numeri che hanno tentato di contattarci. Il servizio di avviso di chiamata e il controllo del credito residuo tramite il numero 401212 sono altre funzionalità incluse. L’offerta prevede anche la possibilità di utilizzare l’hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi. Il tutto senza costi aggiuntivi. Con una proposta così completa e un prezzo così accessibile, PosteMobile si propone come una scelta interessante. In particolare per chi cerca soluzione mobile vantaggiosa e ricca di servizi.