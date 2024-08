CoopVoce: con 7 EURO al mese di può avere tutto

Sono i gestori virtuali a tenere totalmente sotto scacco al mondo della telefonia ultimamente, con i grandi gestori che proprio non riescono a muovere un passo. Ogni provider virtuale garantisce prezzi bassissimi e molti contenuti. Proprio il costo mensile di ognuna delle loro offerte dura per sempre, una peculiarità non di poco conto che continua ad attrarre tanti nuovi utenti. CoopVoce è sicuramente uno dei gestori più attenti a questa tipologia di soluzioni.

Queste realtà hanno dato dimostrazione di grande forza soprattutto nell’ultimo periodo, proponendo delle offerte strapiene di contenuti e con prezzi molto più bassi del normale. La strategia di Iliad in particolare sembra vertere soprattutto sui giga disponibili all’interno delle promozioni. Per riuscire a rubare utenti alla concorrenza, il gestiore ha deciso di optare per delle offerte provenienti dal passato, probabilmente quelle che più hanno fatto battere il cuore al pubblico. Sono state pertanto ripristinate le offerte EVO. Almeno per il momento non sembrano esserci limiti di tempo nel sottoscriverle, in quanto sono state lanciate da poco.

CoopVoce: le promo EVO hanno una nuova regina, ecco quella da 150 giga

Quando un gestore come CoopVoce riesce a dare il massimo, si vede soprattutto con le offerte della gamma EVO. Al loro interno queste soluzioni vantano minuti, messaggi e giga questa volta con un prezzo ancora più basso del solito.

La nuova EVO 150 di CoopVoce è stata in grado di portare via tantissimi utenti e agli altri gestori e si vede dalle statistiche. Basti pensare che ogni mese basta una somma di soli 7,99 € mensili per poter avere a disposizione il meglio. CoopVoce permette di ottenere infatti minuti senza limiti verso tutti con 1000 messaggi ma soprattutto con 150 giga in 4G.

A poter sottoscrivere questa soluzione sono tutti gli utenti di qualsiasi gestore. I primi due mesi inoltre sono offerti totalmente gratis dal celebre gestore virtuale per chi sceglie l’offerta entro il 7 agosto,