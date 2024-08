TIM e Vodafone: lo scontro di Agosto 2024, offerte con 300 GB

Secondo quanto riportato ultimamente, gli utenti starebbero tornando a far parte dei gestori più forti sul mercato che restano comunque Vodafone e TIM. Entrambe le aziende sono riuscite a proporre delle offerte straordinarie, tutte fatte appositamente per dominare. Come si era potuto già vedere durante la fine del 2023, queste in realtà riescono anche questa volta a tenere alto il loro nome a suon di minuti, messaggi e giga ogni mese.

Le soluzioni della gamma Power per TIM e della Silver per a Vodafone stanno tenendo banco grazie ai loro prezzi scontati. Non ci sono attualmente limiti di tempo per sottoscriverle in quanto non sono stati indicati dai rispettivi gestori.

Vodafone e TIM dominano il mondo della telefonia con cinque offerte straordinarie, ecco quali sono

Per quanto riguarda le offerte di Vodafone, queste sono due. Le Silver riescono a godere ogni mese di minuti e messaggi senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi. La prima è quella che costa 7,99 € al mese con 100 giga in 4G. La seconda offerta invece è quella soluzione da 9,99 € al mese con 150 giga in 4G.

Ovviamente gli utenti possono scegliere di aggiungere dei giga e per farlo c’è una soluzione molto semplice: basta sottoscrivere un servizio che consente di ricaricare il proprio numero con il credito direttamente dal conto corrente e che si chiama SmartPay. scegliendo questa soluzione gli utenti Vodafone potranno aggiungere 50 giga alle loro offerte mobili.

L’altra grande soluzione consente invece di pagare solo per il primo mese entrambe le offerte solamente 5 €.

Per quanto riguarda TIM, le Power sono 3. Queste soluzioni garantiscono al pubblico la possibilità di portare a casa tutti i mesi minuti senza limiti verso tutti con 200 SMS. Chiaramente ogni offerta ha la sua peculiarità e la prima, ovvero la Special, riesce a garantire al pubblico ben 300 giga in 5G per 9,99 € mensili.

proseguendo con le altre due offerte che rispondono rispettivamente al nome di Iron e Supreme Easy, i giga mensili sono rispettivamente 150 e 200 in 4G. I prezzi invece sono di 6,99 € al mese e 7,99 € al mese.

TIM consente a tutti di avere un regalo il primo mese: tutte e tre le offerte infatti sono a costo zero per i primi 30 giorni.

Sia TIM che Vodafone riescono invece ad avere una grande influenza sul mercato soprattutto perché le loro offerte sono destinate solo ed esclusivamente a coloro che provengono dai gestori virtuali e da Iliad.