Il produttore tech Oppo è sempre costantemente al lavoro sulla realizzazione di nuovi smartphone. Questa volta, sono arrivate alcune informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di fascia media del produttore. In particolare, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A80 5G. Quest’ultimo è stato il protagonista degli ultimi rumors, renders e indiscrezioni provenienti dal sito web 91Mobiles. Vediamo qui di seguito cosa è emerso.

Oppo A80 5G, trapelano in rete numerosi rumors e leaks del prossimo mid-range

Nel corso delle ultime ore sono emersi in rete numerosi rumors e leaks riguardanti uno dei prossimi smartphone di fascia media del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A80 5G. Secondo quanto rivelato dal report di 91Mobiles, questo smartphone dovrebbe essere una versione re-branded di Oppo A3 Energy Edition, il quale è stato annunciato poco tempo fa per il mercato cinese.

Dal punto di vista estetico, il nuovo dispositivo a marchio Oppo avrà un design piuttosto classico. La parte frontale sarà occupata da un display con una diagonale da 6.67 pollici in risoluzione HD+ con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz e con un piccolo foro centrale per la selfie camera. Sulla parte posteriore, lo smartphone disporrà invece di due sensori fotografici rispettivamente pari a 50 MP e 2 MP e questi dovrebbero essere accompagnati da un piccolo flash LED di forma circolare.

Dal punto di vista prestazionale, si parla della possibile presenza del soc MediaTek Dimensity 6300. A supporto delle prestazioni, dovrebbero comunque esserci fino a 8 GB di RAM LPDDR4X e fino a 256 GB di storage interno espandibile tramite scheda microSD. Il sistema installato a bordo dovrebbe essere quasi certamente Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Oppo, la ColorOS 14.0.1. All’appello, non dovrebbe mancare neanche una batteria con una capienza da 5100 mah e con supporto alla ricarica rapida da 45W.