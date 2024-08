Kena, l’operatore virtuale legato alla rete TIM, ha prorogato una promozione molto interessante. Quest’ultima è destinata ai nuovi clienti che attivano determinate offerte mobile in portabilità. L’iniziativa, denominata “Campagna Amazon Luglio 2024“, offre un buono per il sito di e-commerce del valore di 10 euro come incentivo per chi decide di passare a Kena.

In un primo momento era previsto che la promo scadesse lo scorso 24 luglio 2024. Ora invece la scadenza è stata rimandata al 20 Agosto 2024. La comunicazione è stata pubblicata attraverso un aggiornamento sul sito ufficiale di Kena.

Kena offre un buono Amazon ai nuovi clienti

La promozione è specificamente rivolta a coloro che attivano online alcune offerte selezionate dell’operatore. Tra quest’ultime c’è Promo Rush 130, Promo Rush 150 e 230GB Promo. Sono tutte disponibili a partire da 6,99 euro al mese. È importante sottolineare che solo i nuovi clienti che effettuano la portabilità del proprio numero mobile (MNP) possono accedere alla promo. Dunque, sono escluse le nuove attivazioni con un nuovo numero.

Secondo le disposizioni del regolamento, il buono Amazon di 10 euro viene erogato solo dopo il primo rinnovo dell’offerta sottoscritta entro il 31 Gennaio 2025. Tale modifica rappresenta una proroga rispetto alla data precedente, che indicava il 31 Dicembre 2024 come termine per il rinnovo necessario.

Ogni cliente Kena può associare fino a un massimo di 4 SIM al proprio codice fiscale e ricevere quindi fino a quattro buoni Amazon. Uno per ogni nuova offerta attivata tramite portabilità. Il buono Amazon di 10 euro è utilizzabile per acquisti sul sito e-commerce e ha una validità di 10 anni dalla data di emissione. È importante notare che il saldo residuo del buono non può essere trasferito su un altro account. Inoltre, non può essere convertito in denaro. È importante ricordare che non è possibile utilizzare i 10euro ottenuti per l’acquisto di ulteriori buoni regalo Amazon.

Una volta effettuata la portabilità e il rinnovo dell’offerta, il cliente riceverà un codice univoco tramite SMS. Quest’ultimo potrà essere utilizzato per riscattare il buono Amazon. Tale procedura assicura che i nuovi clienti di Kena possano beneficiare dell’incentivo offerto in modo chiaro e trasparente.