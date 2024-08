Apple MacBook Pro è in OFFERTA di 400 euro su Amazon

Apple MacBook Pro rappresenta il top di gamma tra i notebook dell’azienda di Cupertino, il prodotto che tutti vorrebbero acquistare, ma che purtroppo ha sempre avuto un prezzo superiore al normale. Fortunatamente nell’ultimo periodo le richieste sono andate riducendosi, fino a diventare più appetibile, anche grazie ad Amazon.

Il modello che oggi potete acquistare direttamente su Amazon presenta un pannello da 14,2 pollici di diagonale, è il solito ottimo Liquid Retina XDR che raggiunge una risoluzione elevata, mantenendo allo stesso livello un eccellente livello di dettaglio e di nitidezza generale. Il processore è anch’esso il top di gamma del momento, è l’Apple M3 Pro, una cpu con 11-core e GPU 14-core, che viene a sua volta supportato dalla presenza di 18GB di memoria RAM e 512GB di SSD.

Apple MacBook Pro: il prezzo è bassissimo su Amazon

E’ davvero arrivato il momento di pensare di acquistare un Apple MacBook pro, infatti il prezzo di listino di 2599 euro di questo notebook è stato fortemente ridotto di 400 euro, pari al 17% in meno, così da poter investire solamente 2169 euro in fase d’acquisto. Aprite subito questo link per completare l’ordine.

Il prodotto viene commercializzato in uno dei colori più belli tra quelli attualmente disponibili, stiamo parlando del Nero Siderale, elegante e bellissimo da vedere, con i soliti ottimi materiali di casa Apple, ovvero metallo resistente agli urti e graffi, oltre che essere perfettamente anti-oleofobico. L’autonomia della batteria è comunque di elevato spessore, infatti acquistare un Apple MacBook significa anche avere una buonissima autonomia, che in questo caso raggiunge fino a 18 ore di utilizzo continuativo, sempre sotto determinate condizioni, oltre che a temperature di utilizzo del terminale stesso. Spedizione gestita da Amazon con consegna entro brevissimo.