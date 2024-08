Pochi utenti si sarebbero mai immaginati di poter acquistare un robot aspirapolvere a soli 129 euro su Amazon, ebbene in questi giorni ciò che è sempre stato sognato è finalmente realtà, e tutti potranno mettere le mani su un dispositivo di casa Laresar, pagandolo relativamente poco.

Il form factor resta perfettamente allineato con gli standard del settore, è circolare con dimensioni precisamente di 32 x 32 x 7,6 centimetri, ciò che notiamo è un’altezza leggermente inferiore al normale, data l’assenza di una torretta LiDAR, il che facilita il passaggio al di sotto di tavolini o simili. Il design è leggermente diverso dagli altri device, più aggressivo e dai colori più eleganti, il che è sicuramente un bene, proprio per riuscire a differenziarsi dalla massa.

Robot aspirapolvere a soli 129 euro su Amazon

Acquistare questo buonissimo robot aspirapolvere di casa Laresar è tutt’altro che complicato, proprio perché il suo listino è di soli 179 euro, e gli utenti possono pensare di applicare un coupon del valore di 50 euro, inserendolo direttamente in pagina, così da poter investire in finale solamente 129 euro per l’ordine, che potrà essere completato al seguente link.

Il prodotto può essere controllato direttamente sfruttando i tasti superiori, oppure può essere collegato alla rete WiFi di casa, per regolare tutte le funzionalità tramite l’applicazione mobile (disponibile sia per iOS che per Android). Da notare, inoltre, che all’interno della confezione è possibile trovare anche un comodo telecomando, che facilita senza ombra di dubbio le operazioni di pulizia, proprio perché rende il prodotto decisamente più versatile. Lo stesso ha una potenza di aspirazione di 4000Pa, il che lo rende il compagno ideale per gli utenti che hanno animali in casa o comunque molto sporco.