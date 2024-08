L’estate è senza alcun dubbio occasione per i providers telefonici di infoltire il proprio mercato dal momento che tantissimi utenti per le vacanze vogliono spesso sottoscrivere una nuova promozione per avere a disposizione tutto il necessario per le vacanze in termini di dati, minuti ed SMS.

Ovviamente il mese di Agosto è il mese clou che vede l’arrivo di tantissimi vacanzieri che hanno bisogno di nuove possibilità alle quali accedere per restare sempre connessi, ecco dunque che ogni provider offre un catalogo di offerte tutto nuovo con tantissime opzioni alle quali accedere senza problemi.

Senza alcun dubbio anche Ho. mobile ci tiene a dire la sua all’interno di questo contesto e per farlo in questo preciso frangente ha deciso di lanciare una nuova promozione ad hoc pensata per conquistare tutto e subito, infatti offre delle specifiche che a quel prezzo sono decisamente difficili da trovare altrove, vediamo di cosa si tratta.

200Gb a meno di dieci euro

La promozione in questione si chiama HO200GB e garantisce a chi la sottoscrive ben 200Gb di traffico dati in 5G (attivo di default), minuti ed SMS illimitati verso tutti alla cifra di 9,99 euro al mese.

Al momento è senza alcun dubbio una delle migliori promo in circolazione nell’intero panorama telefonico italiano, dal momento che è attivabile sia in portabilità sia per coloro che sottoscrivono una nuova utenza, per di più consente l’accesso senza costi aggiuntivi a tutti i servizi ausiliari di ho. mobile, come ad esempio l’assistenza clienti direttamente tramite WhatsApp.

Dunque se siete interessati alla seguente promo non perdete tempo e attivatela dal momento che ho. mobile potrebbe rimuoverla senza nessun preavviso da un momento all’altro, ovviamente i costi di attivazione sono pari a zero dunque nessuna cifra in più oltre quello della prima mensilità dell’offerta, cosa c’è di meglio a quel prezzo.