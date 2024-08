In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Tiscali ha deciso di proporre una nuova super offerta per alcuni suoi clienti giovani. In particolare, ci stiamo riferendo alla nuova offerta mobile denominata Tiscali Smart Young 250 5G e quest’ultima sarà attivabile da tutti i giovani fino ai 35 anni che avranno attivato la Carta Giovani Nazionale. L’offerta in questione è davvero sorprendente dato che ha un costo piuttosto basso nonostante abbia tanto da offrire. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Tiscali, arriva la nuova Tiscali Smart Young 250 5G per chi ha Carta Giovani Nazionale

In questi ultimi giorni alcuni utenti avranno la possibilità di attivare una super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico Tiscali. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla nuova offerta di rete mobile denominata Tiscali Smart Young 250 5G. Questa nuova proposta è riservata a una particolare tipologia di utenti. Potranno infatti attivarla soltanto tutti i giovani fino a 35 anni che avranno attivato la Carta Giovani Nazionale.

Andando ad analizzare questa offerta, scopriamo che nel bundle sono compresi fino a ben 250 GB di traffico dati e questi ultimi sono validi per navigare anche con connettività 5G. Oltre a questo, il bundle dell’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS da inviare sempre verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere è comunque sostenuto.

Gli interessati dovranno infatti pagare un costo di appena a 9,99 euro al mese. Un’offerta senz’altro sensazionale quella lanciata da Tiscali. Ricordiamo però che nei negozi autorizzati è disponibile all’attivazione per tutti gli altri clienti anche un’altra offerta di rilievo. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Tiscali Smart 250 Summer Promo. A differenza della nuova offerta, quest’ultima include fino a 250 GB di traffico dati validi però per navigare sulle sole reti 4G. Quest’ultima offerta ricordiamo che sarà attivabile fino al 1 settembre 2024.