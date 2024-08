Finalmente sappiamo che le nuove CPU Arrow Lake usciranno a fine 2024 o, addirittura, all’inizio del 2025. Grazie ad un leak, hanno svelato le frequenze di tre CPU Arrow Lake di Intel, mentre un’altra indiscrezione ha portato a galla un benchmark che, sfortunatamente, non fornisce dei risultati così incoraggianti.

Andiamo con ordine, partendo dalle frequenze di clock: con un post su X, il leaker OneRaichu ha svelato che l’Intel Core Ultra 9 285K girerà a 5,70 GHz in boost, mentre l’Intel Core Ultra 7 265K arriverà a 5,50 GHz e infine l’Intel Core Ultra 5 245K raggiungerà i 5,20 GHz. Le tre CPU sono a tutti gli effetti i corrispettivi di nuova generazione dell’Intel Core i9-14900K, dell’Intel Core i7-14700K e dell’Intel Core i5-14600K.

Nel dettaglio analizzando caso per caso, andiamo in ordine crescente di performance, iniziamo con l’Intel Core Ultra 5 245K, il quale avrà 6 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 14 Core e 20 Thread. Il clock massimo della CPU sarà pari a 5,20 GHz, mentre il boost su tutti i P-Core arriverà a 5,00 GHz e quello sugli E-Core si fermerà a 4,60 GHz. In totale, la CPU avrà 50 MB di memoria cache, 24 MB di memoria L3 e 26 di memoria L2.

Continuando, l’Intel Core Ultra 7 265K avrà 8 P-Core e 12 E-Core, per un totale di 20 Core e 32 Thread. La velocità massima di clock sarà pari a 5,50 GHz su singolo core. A confronto con l’Intel Core i7-14700K, il chip sarà più lento di circa 100 MHz in termini di frequenza massima. Parlando di memoria cache invece, il processore avrà una quantità pari a 69 MB, di cui 33 MB di memoria L3 e 36 MB di memoria L2.

Vediamo le specifiche del top di gamma della linea Arrow Lake

Concludiamo con l’Intel Core i9-14900KS, notiamo come il chip top di gamma di Arrow Lake ha un clock inferiore a quello della lineup Raptor Lake, dal momento che arriva alla frequenza in boost di 6,20 GHz, mentre l’Intel Core i9-14900K si ferma a 6,00 GHz. Anche l’Intel Core i9-13900KS supera la CPU di nuova generazione, attestandosi sui 6,00 GHz. Persino il “vecchio” Core i9-13900K è migliore, con frequenze di clock pari a 5,80 GHz.

Grazie ad un benchmark pubblicato da BenchLeaks su X, l’Intel Core Ultra 265K non riuscirebbe a stare al passo con il Core i7-14700K di attuale generazione. La nuova CPU si è dimostrata il 16% in meno potente in Multi-Core rispetto al chip di scorsa generazione. In Single-Core, però, il Core Ultra 265K si riprende la sua rivincita, superando la CPU current-gen del 7%.