Tim ha deciso di dare una scossa al mercato delle telecomunicazioni con una serie di nuove offerte lanciate per il mese di agosto. Dopo un luglio ricco di proposte accattivanti, l’operatore italiano continua a stupire i clienti con tariffe vantaggiose e adatte a diverse esigenze. Tra le principali novità figurano la “Power Special” e la “Power-Iron”. Queste ultime puntano a offrire un ottimo rapporto qualità-prezzo. La prima, proposta a soli 9,99€ al mese, si distingue per la generosa quantità di servizi inclusi. Ma anche per i minuti illimitati e le chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 messaggi e ben 300 B di dati utilizzabili su rete 5G. Questa promozione è ideale per chi utilizza intensivamente il proprio smartphone e ha bisogno di una connessione veloce e stabile.

Per chi invece cerca una soluzione più economica ma comunque ricca di contenuti, Tim propone la Power Iron, disponibile a 6,99€ al mese. Essa offre 150GB di dati in 4G, oltre a minuti e messaggi illimitati. Pur essendo meno costosa rispetto alla prima, garantisce comunque un buona quantità di internet. Abbastanza per la maggior parte degli utenti che non necessitano della velocità del 5G.

Tim: un’eccellente opportunità in arrivo

Oltre alle due offerte precedenti, Tim ha introdotto anche la “Power-Supreme Easy”. Una proposta molto interessante per coloro che cercano un equilibrio tra costo e quantità di dati. Questa, al prezzo di 7,99€ al mese, include minuti e SMS senza limiti e una generosa quantità di 200GB di traffico dati in 4G. Tale soluzione rappresenta una scelta vantaggiosa per chi utilizza il proprio smartphone in modo intenso. Anche se non preferisce per forza la super velocità del 5G.

In più, tutte le nuove offerte Tim prevedono un vantaggio aggiuntivo per i nuovi clienti. Ovvero il primo mese di abbonamento è gratuito. Ciò rappresenta una grande opportunità per chi sta considerando di passare al noto operatore o di aprire un nuovo abbonamento. Così da consentire a tutti i nuovi arrivati poter testare prima i servizi senza un impegno finanziario iniziale. Con queste promozioni, l’ azienda continua a dimostrare la sua capacità di offrire soluzioni competitive e di alta qualità. Gli italiani, quindi, hanno ora a disposizione tariffe che combinano eccellenti servizi e prezzi vantaggiosi, consolidando Tim come uno dei principali gestori sul mercato.