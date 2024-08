I prezzi delle smart TV stanno letteralmente crollando negli ultimi tempi, tanto da avere la possibilità oggi di acquistare una smart TV di casa Sharp a soli 450 euro, o poco più, anche grazie alle ottime promozioni avviate ed applicate da Amazon stessa.

Il modello che oggi gli utenti possono decidere di comprare è la 43BN6E, come si può leggere direttamente nella sigla, si tratta di un televisore da 43 pollici di diagonale, una IPS LCD con risoluzione massima raggiungibile in 4K Ultra HD, che presenta una piccola chicca: sistema operativo Android 9.0. Ciò le permette di raggiungere performance decisamente superiori al normale, come ad esempio il Google Chromecast integrato, per l’invio di contenuti direttamente da mobile, passando anche per la presenza di Google Play Store, il che permette l’installazione di numerose applicazioni.

Smart TV Sharp: che promozione attiva oggi

Una promozione davvero di tutto rispetto vi attende sull’acquisto di questa bellissima smart TV di casa Sharp, infatti il prezzo di vendita del prodotto risulta essere ridottissimo, anzi saranno necessari solamente 466 euro per il suo acquisto. Premete subito qui per ordinarla.

Ciò che rende speciale questo dispositivo sono prima di tutto la coppia di altoparlanti realizzati in collaborazione con Harman Kardon, il che porta ad un dolby atmos di altissimo livello, ma anche una buona dotazione di connettori nella parte posteriore: 4 porte HDMI e 3 USB, pronti per facilitare il collegamento del maggior numero di dispositivi possibili. Come era lecito immaginarsi, è un prodotto perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre (definito comunemente DVB-T2), in questo modo sarete sicuri di non necessitare di componenti aggiuntivi, da acquistare a parte, per potervi collegare a tutti i canali televisivi del momento, dato l’ormai imminente passaggio generazionale.