Nuova normativa per seggiolini auto: tutti i cambiamenti

Da inizio settembre in Europa sarà possibile acquistare solo seggiolini auto che rispettano la normativa UNECE R129, la i-Size. La nuova legge è uno importantissima nel cambiamento delle regolamentazioni per la sicurezza dei bambini durante i viaggi. I nuovi seggiolini saranno classificati in base all’altezza del bambino e non al peso come prevedeva la normativa precedente creata ormai parecchi anni fa.

La normativa i-Size aggiunge in realtà diverse novità, non solo riguardanti i seggiolini in sé. I bambini dovranno viaggiare in senso contrario di marcia fino al compimento dei 15 mesi di età o fino a che non raggiungono i 76 cm di altezza, estendendo l’attuale obbligo che si ferma a 9 mesi. La disposizione è stata introdotta per una maggiore sicurezza dei piccoli passeggeri in caso di incidente. I nuovi seggiolini, poi, dovranno avere anche protezioni laterali più grandi così da proteggerli meglio da impatti laterali.

Multe per il non rispetto delle regole sui seggiolini e divieto di vendita

I genitori devono prestare particolare attenzione alle normative. Le sanzioni per il loro non rispetto possono essere parecchio salate. Viaggiare con bambini su sistemi non omologati o in posizione scorretta può comportare multe comprese tra 80 e 323 euro. In alcuni casi vi è la possibilità di sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi in caso di recidiva entro due anni. Nonostante l’entrata in vigore esclusiva della normativa i-Size, chi possiede un seggiolino omologato secondo la UNECE R44/04 non sarà obbligato a sostituirlo immediatamente, ma avrà ancora un po’ di tempo a disposizione, quindi non gettateli nella spazzatura. La nuova regola impone il divieto di vendita e di produzione a partire dal 1° settembre dei vecchi modelli.

Un’altra importante innovazione è l’adozione del sistema Isofix come standard. Il sistema Isofix, già presente in tutti i veicoli moderni, prevede un terzo punto di ancoraggio anti-ribaltamento per i seggiolini posizionati in senso contrario di marcia. Esso può essere un cavo di fissaggio al retro dello schienale o un palo verticale che punta sul pavimento, ma il suo compito è sempre lo stesso: garantire una maggiore stabilità dei seggiolini durante il viaggio.