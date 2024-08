L’arrivo della nuova linea di iPhone ha tenuto tutti con il fiato sospeso nel primo semestre nel 2024.

In realtà, le indiscrezioni e i rumors non si sono ancora fermati, poiché manca ancora un mese all’uscita ufficiale. Di conseguenza tutte le voci che si sono rincorse nei mesi scorsi devono ancora trovare la conferma formale.

Tuttavia, visto che mancano davvero pochi giorni all’arrivo dell’iPhone 16, alcune delle caratteristiche e dei dettagli tecnici possono darsi, con una certa probabilità, per veri.

Come sappiamo il fiore all’occhiello di questa nuova tornata di modelli Apple, sarà Apple Intelligence. Si tratta dell’intelligenza artificiale di Apple con l’integrazione di ChatGPT 4.0.

Finalmente l’AI arriverà anche i suoi modelli della casa di Cupertino e con essa porterà nuove incredibili funzionalità, come degli strumenti di scrittura avanzati, strumenti per la generazione e la modifica di contenuti multimediali e molto altro.

Apple Intelligence verrà introdotta negli Stati Uniti con l’arrivo di iOS 18 probabilmente in autunno. Tuttavia, purtroppo, non verrà lanciato subito sul mercato italiano, per cui si dovrà attendere ancora parecchio.

Le novità di iPhone 16, però, non riguardano soltanto l’intelligenza artificiale ma tanto altro.

iPhone 16 Pro e Pro Max: le novità sulla batteria

La linea di iPhone 16 presenterà quattro nuovi modelli: iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Tra il modello di base e tutti gli altri ci saranno ovviamente delle significative differenze.

Secondo i rumors, una differenza molto importante, sarà presente nel comparto della batteria. Infatti i due modelli più sviluppati, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max presenteranno un netto miglioramento della capacità della loro batteria.

Ricordiamo che l’ultimo modello uscito per importanza, l’iPhone 15 Pro Max, aveva una capacità di 4422 mAh. I modelli più avanzati del nuovo smartphone, Pro e Pro max, presenteranno invece, rispettivamente, una batteria da 3577 mAh e una da 4676 mAh. Oltre a una capacità maggiore, il miglioramento della batteria riguarda anche tempi di ricarica molto più veloci.