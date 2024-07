Le auto di oggi sono sempre più sofisticate e ricche di tecnologia, con una crescente integrazione di display e sistemi digitali. Questo sviluppo tecnologico però potrebbe nascondere insidie per la sicurezza stradale. A tal proposito, di recente è stato effettuato uno studio interessante da Assurance Prévention. Ovvero l’associazione che rappresenta gli assicuratori francesi. La ricerca ha sollevato preoccupazioni rilevanti. In particolare riguardo ai rischi associati all’uso eccessivo di schermi a bordo delle automobili. Con l’aiuto di Calyxis, è stato rivelato che il 76% degli automobilisti intervistati ha riconosciuto di essere frequentemente distratto dalla presenza di dispositivi digitali all’interno del proprio veicolo. Questa distrazione potrebbe avere conseguenze fatali per sé stessi e per gli altri.

Tecnologia, auto e incidenti alla guida: la ricerca di un equilibrio

L’indagine ha messo in luce che questo tipo di distrazioni in auto sono molto più pericolose di quanto si potesse immaginare. Ad esempio, attività come comporre un numero di telefono richiedono circa 35 secondi di attenzione concentrata. Periodo di tempo durante il quale il conducente distoglie continuamente lo sguardo dalla strada per guardare il cellulare. Ciò non solo rallenta le reazioni del guidatore ma provoca anche frequenti correzioni della traiettoria del veicolo. Le continue modifiche di direzione sono particolarmente rischiose. Poiché aumentano il rischio di collisioni frontali, che sono spesso gravi o fatali. In effetti, secondo lo studio, queste distrazioni sono diventate una delle principali cause di incidenti stradali. Cosa che suggerisce, senza ombra di dubbio, che la proliferazione di schermi nelle vetture potrebbe avere un impatto negativo davvero notevole sulla sicurezza.

Il pericolo è comunque presente anche se ci si equipaggia con sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS). Come il Cruise Control Adattivo e il mantenimento automatico della corsia. In quanto questi non possono sostituire la necessità di una vigilanza costante da parte del conducente. Simili sistemi, sebbene utili, non esentano i guidatori dalla responsabilità di mantenere alta la loro attenzione. In risposta a queste preoccupazioni, le normative di Euro NCAP hanno iniziato a richiedere che le auto mantengano controlli fisici essenziali. Tutto ciò al fine di ridurre la dipendenza da schermi e dispositivi digitali. È chiaro però che, malgrado queste regolazioni, la sicurezza deve sempre essere la priorità assoluta.