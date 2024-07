Il 10 luglio Samsung ha ufficialmente presentato i suoi nuovi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 placando ogni dubbio riguardante l’arrivo di dispositivi pieghevoli inediti e tanto vociferati nel periodo precedente al Galaxy Unpacked estivo.

Nei mesi passati si è infatti parlato in più occasioni della possibilità che Samsung avesse intenzione di proporre al suo pubblico una vasta gamma di smartphone pieghevoli, tra questi avrebbero dovuto apparire in scena un Galaxy Z Fold 6 Ultra e le rispettive versioni Fan Edition dei top di gamma già sul mercato.

Le voci si sono rivelate errate e Samsung si è limitata a proporre i suoi soliti smartphone con display flessibile ma continuano a emergere informazioni riguardo il possibile arrivo di un nuovo dispositivo: il Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim.

Le anticipazioni a riguardo sostengono che sarà presentato nel mese di gennaio o febbraio, prima o contemporaneamente al lancio della nuova famiglia Galaxy S25. Le certezze al momento scarseggiano ma ciò non placa le indiscrezioni sulle presunte caratteristiche dello smartphone pieghevole.

Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim potrebbe non essere così sottile come immagini

A fornire le informazioni più recenti sul Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim è il portale The Elec, secondo il quale il dispositivo avrà uno spessore ridotto del 5% rispetto al Galaxy Z Fold 6. Quest’ultimo raggiunge uno spessore complessivo di 12,1 mm che passeranno a 11,5 mm sul nuovo Z Fold 6 Slim.

Non si tratta di una differenza che permetterà a Samsung di superare i dispositivi Honor, sensibilmente più sottili e leggeri, ma di una strategia che le permetterà probabilmente di conquistare una porzione più ampia di utenti.

Secondo la fonte, infatti, a rendere possibile la diminuzione dello spessore sarà la rimozione della compatibilità con la S Pen. Non sarebbe poi così assurdo pensare che la denominazione “Slim” rappresenterà soltanto un espediente tramite il quale sostituire la più appropriata denominazione “FE”. Nei mesi scorsi, in più occasioni si è fatto riferimento alla possibilità che Samsung procedesse con la realizzazione di un Galaxy Z Fold 6 Fan Edition e che questo si sarebbe distinto dal modello standard proprio per la mancanza del supporto al famoso stilo. Staremo a vedere, dunque, quali saranno le differenze tra i modelli proposti dal colosso e il successo che saranno in grado di riscuotere.