La CPU (Central Processing Unit) si può definire il vero e proprio motore del nostro computer. Infatti la velocità in cui il nostro computer elabora varie cose dipende soprattutto da questo componente. Ecco perchè varie aziende danno un criterio di valutazione della performance della CPU grazie al Benchmark.

Ryzen ha fatto nuovi test sulle nuove CPU e ha pubblicato i risultati.

A stretto giro dei primi benchmark dell’AMD Ryzen 9 9950X, sono usciti altri test riguardanti altre 2 CPU: sono finiti su CineBench R23 gli AMD Ryzen 9 9900X e Ryzen 7 9700X. Vediamo come le CPU hanno reagito al test eseguito. Prima di vedere i risultati rammentiamo che i Ryzen 9000 usciranno ad agosto, anche se dopo la posticipazione del lancio riguardante il Ryzen 9000. Quindi l’8 agosto uscirà il Ryzen 5 9600X e il 7 9700X, mentre il 9 9000X e 9950X usciranno la settimana seguente, il 15 agosto. Questa data è riprogrammata ben 2 settimane dopo rispetto alla data di lancio originariamente prevista dal Team Rosso. Vedendo i test sappiamo che il Ryzen 9 9900X sarà una CPU a 12 Core e 24 Thread, con una frequenza di 4,40 GHz con un massimo di 5,60 GHz. Avrà 76 MB di cache, mentre il TDP sarà a 120W, ben 50 in meno rispetto al corrispettivo della generazione attuale.

L’AMD Ryzen 9 9900X raggiunge i 2232 punti in Single-Core, mentre i 32216 in Multi-Core. Quindi la CPU si colloca davanti al 9 7900X della scorsa generazione. Non riesce comunque a raggiungere l’Intel Core i9-14900KS del Team Blu. Il Ryzen 7 9700X ha 8 Core e 16 Thread con una frequenza di 3,80GHz ed una massima di 5,50GHz con 40 MB di cache, di cui 32 MB di memoria L3 e 8MB di memoria L2. Il TDP è basso poichè parliamo di 65W sempre 50 in meno rispetto alla scorsa generazione. Il benchmark del Ryzen 7 9700X arriva a 2280 Punti in Single-Core e a 21533 in Multi-Core. L’aumento prestazionale rispetto al Ryzen 7 7700X è stato del 10% in Single-Core e del 14% in Multi-Core.