Il listino offerte dell’operatore WindTre anche questo mese propone delle ottime opzioni tramite le quali poter ricevere uno smartphone in regalo. I nuovi clienti hanno a disposizione ben quattro offerte differenti, che permettono di ottenere gli ottimi servizi del gestore e uno smartphone 5G a costo zero.

La più economica è la WindTre Pack 5G Reload exChange, disponibile al costo di 9,99 euro al mese con smartphone Redmi a costo zero ma rivolta esclusivamente ai nuovi clienti disposti a consegnare il vecchio smartphone al momento dell’attivazione.

Coloro che non desiderano richiedere una valutazione sull’usato e che vogliono, quindi, non avere alcun vincolo all’attivazione possono invece optare per la WindTre Start 5G.

Scopri l’offerta WindTre Start 5G con smartphone gratis

L’offerta WindTre Start 5G non richiede alcuna consegna del vecchio smartphone ed è rivolta ai nuovi e già clienti che desiderano poter ottenere minuti, SMS e Giga e ricevere un nuovo smartphone senza dover andare incontro a rate mensile esorbitanti. In questo caso, infatti, l’operatore permette di ottenere minuti senza limiti per le chiamate verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Lo smartphone proposto da WindTre è un Vivo y28S 5G​.

Il costo di rinnovo della tariffa ammonta a soli 12,99 euro al mese. La spesa dovrà essere sostenuta tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. I clienti dovranno selezionare la modalità di pagamento da utilizzare al momento dell’acquisto della nuova SIM che può essere effettuato con prenotazione online e ritiro presso uno dei punti vendita o direttamente in uno dei negozi WindTre.

I clienti potranno modificare la loro scelta e decidere di acquistare uno smartphone differente. In questo caso, sarà possibile consultare il listino WindTre così da conoscere i dispositivi proposti e le spese previste per ognuno.