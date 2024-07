AMD negli ultimi mesi ha fatto decisamente faville, ha infatti annunciato tantissime novità che preparano il terreno all’arrivo delle nuove architetture dell’azienda Zen5 e RDNA4, in particolare parliamo in primis delle nuove linee di processori Ryzen 9000 e Ryzen AI 300, con i primi che sarebbero dovuti arrivare alla fine di Luglio ma il cui esordio è stato rimandato di circa 9 giorni per problemi interni a detta di AMD che ha confermato che Zen5 non ha nessun tipo di problema, dunque Ryzen 7 9700X e Ryzen 5 9600X arriveranno in tale data, mentre i tempi si allungheranno per i top di gamma Ryzen 9 9900X e Ryzen 9 9950X, per i quali ci sarà da aspettare fino al 15 agosto.

I processori di questa generazione basati su architettura Zen5 che dunque andranno a costituire le linee Ryzen 9000 per la fascia desktop e la linea AI 300 per il settore laptop, sfrutteranno il nuovo nodo N4X di TSMC che utilizza un processo produttivo a 5 nm, il quale confrontato con il nodo N4P scelto per le CPU di scorsa generazione, dovrebbe garantire un incremento prestazionale del 16% circa, a parità di altri cambiamenti nelle specifiche.

Arriva anche RDNA4

AMD però non si occupa solamente di CPU, l’azienda da sempre produce infatti schede grafiche a costi contenuti che rappresentano una valida alternativa alle soluzioni Nvidia, nel dettaglio sembra che quest’anno AMD abbia deciso di rinunciare alla linea high end e lascerà dunque spazio libero a Nvidia dedicandosi di più alla fascia media e medio-bassa del mercato, il tutto tramite delle schede video specifiche mosse dalle GPU Navi 48 e Navi 44, i cui nomi e le cui specifiche sono trapelate per mezzo di alcuni driver Linux rilasciati dalla stessa AMD.

Nel dettaglio le schede saranno basate su architettura RDNA4 e saranno prodotte con il nodo N4P a 5 nm di TSMC, secondo Moore’s Law is Dead, il die della GPU Navi 48 avrà una superficie pari a 300-350 millimetri quadrati, la GPU Navi 44 invece avrà un die all’incirca pari a 200 millimetri quadrati, paragonabili alle dimensioni delle GPU della RTX 4060 Ti di NVIDIA.