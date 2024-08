Speaker SONY a soli 31 euro: sconto del 51% su Amazon

L’Estate è indiscutibilmente, per i più svariati motivi, il periodo dell’anno che trascorriamo maggiormente all’aria aperta, di conseguenza tornano in auge una lunga serie diche spesso vengono trascurati per tutti gli altri 12 mesi, come gli, o altoparlanti bluetooth, che vengono utilizzati in modalità wireless. In questi giorni suè possibile trovare il, uno speaker davvero di qualità, in vendita a soli 30 euro.

Il modello di cui vi parliamo viene distribuito in quattro colorazioni differenti, nel nostro caso vi indichiamo la variante Nera, ma nessuno vi vieta di sceglierne una diversa, prestando particolare attenzione al prezzo finale di vendita. Si tratta di uno speaker wireless, perfettamente compatibile con qualsiasi device o sistema operativo in commercio, utilizzabile senza particolari difficoltà all’aria aperta, data la sua piena impermeabilità, essendo certificato IP67.

Speaker Sony in offerta solo oggi su Amazon

Il punto di forza di questo prodotto è chiaramente il prezzo di vendita, dovete infatti sapere che di listino sarebbe disponibile a 64,90 euro, ma con la promozione dei giorni correnti, la spesa viene ridotta del 51%, fino ad una spesa finale da sostenere pari a soli 31,99 euro. Il prodotto, come era lecito immaginarsi, viene distribuito con garanzia legale della durata di 24 mesi, così da poter avere la riparazione gratuita in caso di problematiche di vario genere. Lo potete trovare a questo link.

Essendo utilizzabile in modalità wireless, è chiaro a tutti avere una batteria integrata, facilmente ricaricabile tramite la corrispettiva porta USB-C, che gli garantisce una autonomia complessiva di circa 16 ore di utilizzo. Gli interessati all’acquisto potranno personalizzare, in parte almeno, la riproduzione, tramite l’applicazione mobile dedicata, che è scaricabile gratuitamente dai principali store di Apple e di Android.