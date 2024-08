Uno degli elementi fondamentali che caratterizza la connessione Internet presente all’interno dei nostri salotti e senza alcun dubbio la velocità di download di quest’ultima, avere a disposizione infatti una larghezza di banda decisamente importante è necessario per poter fruire in primis di una connessione veloce e poi di tutti i servizi che funzionano tramite quest’ultima in maniera efficiente e soprattutto di qualità.

Con il passare degli anni avere a disposizione una rete Internet veloce e infatti diventato indispensabile dal momento che tantissimi servizi richiedono lo scambio di un quantitativo di dati decisamente importante che di conseguenza necessita di una velocità di download altrettanto importante per poter garantire un corretto funzionamento delle piattaforme che siano utilizzando.

Tutto ciò a riguarda letteralmente di tutto, dallo streaming dei contenuti audiovisivi online fino allo smart working, avere una velocità di download sufficientemente elevata e indispensabile.

Fastweb vince ancora una volta

Proprio in virtù di questo contesto, la nota piattaforma per il test della velocità di download, Speedtest.net di Ookla ha deciso di stilare un report all’interno del quale decreta la vincitrice della gara di rete più veloce presenti in Italia almeno per questo primo trimestre dell’anno, confrontando i risultati di decine di migliaia di test effettuati su dispositivi mobile la piattaforma decretato come rete più veloce d’Italia per il primo trimestre dell’anno quella offerta da Fastweb.

Risultato decisamente prevedibile dal momento che il provider è tinte gialle da tempo presta importante attenzione alla propria velocità di connessione, non a caso già in passato è capitato più volte che la sua rete risultasse la più veloce disponibile in Italia.

Di conseguenza ancora una volta Fastweb ha vinto la gara a giudicandosi il primo posto della classifica nella gara tra le reti più veloci disponibili nella nostra penisola, dunque se la velocità è un elemento per voi a dir poco imprescindibile non trascurabile il suggerimento è quello di sottoscrivere una promo con Fastweb